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    21 января 2011

    Маршрутизатор Cisco Linksys E4200 поддерживает скорость до 450 Мбит/с:

    22:1014

    В текущем году будет выпущено 120 миллионов контроллеров USB 3.0:

    21:312

    Снижающийся спрос на недорогие мобильные телефоны будет причиной удешевления комплектующих:

    19:551

    В Японии создано сверхпрочное стекло Dragontrail для экранов мобильных устройств: Созданное специалистами Asahi Glass стекло в шесть раз превосходит обычное

    19:329

    Фото дня: графический ускоритель SAPPHIRE HD 6970:

    19:303

    SAPPHIRE анонсирует видеокарты HD 6870 TOXIC и Vapor-X:

    19:062

    В 27-дюймовом мониторе I-O Data LCD-MF271XSBR применена технология «сверхразрешения»:

    18:589

    Scythe выпускает подставку для планшетных ПК и «электронных книг»:

    16:222

    Опубликованы спецификации кроссплатформенного звукового API OpenSL ES 1.1:

    15:17

    CD/DVD: Daemon Tools Lite v.4.40.2:

    14:25

    Palit анонсирует 3D-карту GeForce GTX 580 с удвоенным объёмом памяти:

    13:505

    Утилиты: Foxit Reader v.4.3.1.0118:

    13:50

    Gainward первой ставит 3 ГБ памяти на 3D-карту GeForce GTX 580 :

    13:408

    «Билайн» предупреждает о появлении новых видов мобильного мошенничества:

    13:171

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.4.2.1:

    13:15

    Lenovo и NEC могут объединиться:

    13:031

    Мультимедиа: LameXP v.4.00:

    12:40

    A Better Finder Rename 8.73 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    12:081

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.71:

    12:05

    AMD завершила год с прибылью:

    12:0314

    JollysFastVNC 1.18 — VNC-клиент для Mac:

    11:42

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.9.2:

    11:30

    WhatRoute 1.10.3 для Mac — утилита для диагностики подключения к Интернету:

    11:28

    Появились первые изображения планшета HP с webOS:

    11:018

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.92.02:

    10:55

    FotoMagico 3.7.2 — редактор слайдшоу для Mac:

    10:38

    В июне должны начаться продажи 13-дюймового планшета стоимостью $99:

    10:238

    Общение в сети: Miranda IM v.0.9.14:

    10:20

    MacPilot 4.1.7 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений:

    09:48

    Новые совместные решения от НР и Microsoft для достижения лучших бизнес-результатов :

    09:45

    Plastic Logic совместно с РОСНАНО построит в России завод пластиковых дисплеев:

    09:4224

    Evercool выпускает процессорный кулер Transformer 3 с технологией прямого контакта:

    09:303

    Вышла третья версия фреймворка ASP.NET MVC:

    09:10

    BenQ оснастила монитор BL902M с соотношением сторон 4:3 светодиодной подсветкой:

    09:0414

    GIGABYTE удаётся разогнать GPU GeForce GTX 560 Ti до частоты 1 ГГц:

    09:001

    CherryPal готовит улучшенную версию прошлогоднего планшета CherryPad:

    08:551

    Apple препятствует замене батарей iPhone и ноутбуков пользователями путем применения нестандартных винтов:

    08:4726

    Antec выпускает белую версию необычного корпуса Skeleton:

    08:404

    Вышла финальная версия инструмента для веб-разработки WebMatrix 1.0:

    08:35

    Lenovo оснащает 3D-монитор L2363D двумя web-камерами:

    08:293

    LG выпустит 23-дюймовый монитор E2370V-BF на IPS-матрице с LED-подсветкой:

    08:2011

    HP произведет в текущем году 45-48 миллионов ноутбуков:

    08:12

    ViewSonic поставит на рынок в текущем году 8 миллионов мониторов:

    08:03

    «Лаборатория Касперского» объявляет о партнерстве с глобальным фондом прямых инвестиций:

    08:00

    В этом году будет отгружено более 30 млн. нетбуков, включая модели на платформах AMD Brazos и Intel Cedar Trail-M:

    08:005

    Samsung приобрела компанию Liquavista:

    07:582

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