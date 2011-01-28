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    28 января 2011

    Планшет MSI WindPad 100W замечен в продаже, но стоит заметно дороже, чем ожидалось:

    21:0019

    Разрешение датчика игровой мыши Rude Gameware Fierce Laser Gaming Mouse V2 равно 5000 точек на дюйм:

    20:285

    Nokia может выбрать для новых смартфонов ОС Windows или Android:

    20:1127

    Новая версия SDK ускорит разработку приложений, рассчитанных на APU AMD Fusion:

    19:126

    В текущем квартале Altera начнет поставки 28-нанометровых FPGA:

    19:051

    Intel упрощает структуру центров обработки данных:

    18:07

    3D-монитор Acer GN245HQ поступит в продажу в феврале:

    16:05

    Доля Nokia на рынке смартфонов стремительно сжимается и уже не превышает 31%:

    15:5216

    EMTEC выпускает миниатюрный USB-накопитель:

    15:101

    GIGABYTE выпускает трансформируемый нетбук T1005P:

    14:55

    GIGABYTE анонсировала серию блоков питания GreenMax:

    14:423

    Карты памяти PNY SDHC Class 10 Professional развивают скорость записи 20 МБ/с:

    14:424

    Названы сроки появления смартфонов и планшетов Motorola Atrix 4G, Xoom, Droid Bionic и LTE Xoom:

    14:242

    Phase One представила серию цифровых задников IQ разрешением до 80 Мп :

    14:029

    Видеокарты HIS 6950 и 6970 Turbo разогнаны в заводских условиях:

    13:302

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.8.1.1761:

    13:15

    Аналитики видят в будущем только интерфейсы DisplayPort и HDMI: Уже через несколько лет для подключения мониторов будут использоваться только интерфейсы DisplayPort и HDMI

    13:116

    KINGMAX увеличивает объем модулей памяти DDR3-2400 Nano Gaming RAM МГц до 4 ГБ:

    13:081

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.8.2.1.1930:

    12:40

    Выпущен OpenOffice.org v.3.3.0:

    12:05

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.25:

    11:301

    Foxconn обновляет системные платы D42S и D52S типоразмера Mini-ITX:

    11:18

    За год поставки телефонов с ОС Android стоимостью до $150 вырастут десятикратно:

    10:581

    Интернет и сети: Networx v.5.17:

    10:551

    На февраль намечен выход двухпроцессорной 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 590:

    10:2513

    Антиспам в продуктах Dr.Web стал работать быстрее:

    10:20

    Бета-версия Microsoft Web Farm Framework Version 2 для IIS 7:

    09:451

    Panasonic продолжит платить Rambus за каждый проданный контроллер памяти: Rambus и Panasonic продлили лицензионное соглашение еще на пять лет

    09:401

    Samsung представила смартфоны Galaxy Ace, Fit, Gio и Mini:

    09:30

    Во втором полугодии AUO начнет массовый выпуск панелей AMOLED на фабрике 3.5G:

    09:24

    Acer начала продажи моноблочного компьютера Aspire Z5761:

    09:12

    Lantic меняет систему охлаждения на 3D-карте GeForce GTX 460 с 1 ГБ памяти:

    09:11

    Вышел Microsoft Lync 2010 Phone Edition:

    09:10

    SPARKLE разогнала графическое ядро карты Calibre X560 до 1 ГГц, оснастила кулером Arctic Accelero:

    09:05

    ASRock вошла в тройку мировых поставщиков материнских плат:

    08:53

    CompuLab разработала компьютер на платформе NVIDIA Tegra 2 размером со смартфон:

    08:44

    ATEC представила нестандартный моноблочный компьютер на платформе Intel Huron River:

    08:39

    Доступен для загрузки Windows SBS 2011 Standard :

    08:35

    Acer оснащает ноутбук Aspire 5552G процессором AMD Phenom II N970:

    08:301

    Microsoft Assessment and Planning Toolkit 5.5 доступен для загрузки:

    08:00

    Разработка 3M поможет уменьшить рамки вокруг экранов планшетов:

    03:043

    В марте должны начаться продажи корпусов для игровых ПК Aerocool Sixth Element:

    02:363

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