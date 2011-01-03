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    3 января 2011

    Под маркой eLocity выпущено семь 10-дюймовых планшетов:

    22:36

    В течение трех лет Samsung рассчитывает стать крупнейшим мировым поставщиком телефонов:

    21:141

    OCZ Technology представит корпоративные SSD на конференции Storage Visions 2011:

    21:003

    Зачем AMD модифицирует референсные образцы 3D-карт Radeon HD 6900?:

    20:461

    Intel готовит к выпуску пару системных плат серии DX58SO :

    18:194

    Olympus привезет на CES камеру XZ-1 с объективом 28-112mm f/1.8-2.5:

    17:143

    Электронные книги NOOK стали самым ходовым товаром в истории Barnes & Noble:

    15:20

    Sparkle осваивает выпуск 3D-карт GeForce GTX 570 и слегка разгоняет их:

    14:44

    ViewSonic покажет на CES гибрид планшета и телефона с поддержкой 4G:

    14:221

    Объектив Samsung NX 60mm f/2.8 Macro ED OIS SSA предназначен для макросъемки :

    14:142

    LittleSnapper 1.7 — новая версия утилиты для создания скриншотов Mac OS X :

    14:10

    В 2010 году было продано 10 миллионов смартфонов Samsung Galaxy S:

    13:553

    Процессоры AMD FX вернутся, чтобы поспорить с Intel Core i7 Extreme Edition :

    13:2714

    Speed Download 5.2.22 — новая версия менеджера загрузок для Mac:

    13:23

    Archos 7 Home Tablet получает новый процессор и ОС Android 2.1:

    12:521

    iRip 2.0.2 позволяет загружать музыку из iPod в библиотеку iTunes на Mac:

    12:34

    Taco HTML Edit 2.6.7 — редактор HTML и PHP для Mac:

    11:48

    AirRadar 2.0.9 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    10:25

    Apple объявит итоги прошедшего квартала 18 января:

    09:081

    Представлены процессоры Intel Core второго поколения и наборы системной логики 6-й серии:

    08:0027

    Новая версия Skype позволяет совершать видеозвонки с iPhone 4 через Wi-Fi и 3G:

    06:42

    MSI WindTop AE2050 — первый моноблочный компьютер на платформе AMD Brazos:

    06:22

    Евросоюз утвердил стандарт универсального зарядного устройства для телефонов и смартфонов:

    00:2912

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