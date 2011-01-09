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    9 января 2011

    iHome представила линейку акустических систем с поддержкой AirPlay:

    23:16

    Компания Corsair представила не одну, а две игровые акустические системы:

    22:22

    Выпущен официальный клиент Twitter для Mac :

    22:18

    XtremeMac расширила линейку зарядных устройств для iPhone и iPad:

    21:48

    Fujifilm выпускает квартет компактных камер серии FinePix A: AV200, AV250, AX300 и AX350 :

    20:561

    NUU Mini-key превращает iPhone 4 в боковой слайдер:

    20:403

    Griffin CarTrip — мониторинг работы автомобиля на экране iPhone:

    20:313

    Стартуют продажи смартфона EVO Shift 4G:

    20:181

    Pretec выпускает самый маленький накопитель объемом 128 ГБ с интерфейсом USB 3.0:

    19:3012

    Ноутбуки Lenovo IdeaPad G Series: полированный алюминий и Intel Huron River:

    19:053

    OpenPeak выбрала для планшета OpenTablet 10 трансфлективный дисплей:

    18:30

    Velocity Micro представила на CES 2011 планшеты Cruz Tablet L37, P38 и L510:

    18:302

    CES 2011: фото системной платы Sapphire P67:

    18:103

    Ноутбуки Acer Aspire 5750, 5750G и 7750G построены на платформе Intel Huron River:

    18:01

    Motion CL900 — защищенный планшет на платформе Intel Oak Trail:

    17:33

    MSI оснащает 3D-карту R6950 Twin Frozr II тихой системой охлаждения :

    17:07

    Цифровой фотоаппарат Kodak Easyshare Max Z990 оснащен 30-кратным оптическим трансфокатором:

    17:001

    CES 2011: EVGA показала двухпроцессорную 3D-карту на базе GPU серии GeForce 500:

    16:459

    Ноутбуки Lenovo серий IdeaPad V и B получили процессоры Intel Sandy Bridge:

    16:315

    Acer выбрала платформу AMD Brazos для ноутбуков Aspire 4253 and Aspire 5253:

    15:563

    PlanOn Slimscan претендует на звание самого тонкого сканера в мире:

    15:44

    Verbatim готовит внешние HDD с интерфейсами USB 3.0 и FireWire 800:

    15:251

    У Corsair готов новый корпус серии Obsidian: 650D:

    15:222

    Основой системной платы MSI E350IA-E45 типоразмера Mini-ITX стала платформа AMD Brazos:

    14:583

    В электронной книге iriver Story HD используется шестидюймовый дисплей разрешением 1024 x 768 пикселей:

    13:547

    EKING S700 — «первый в мире электронный блокнот»:

    13:345

    Манипулятор Cooler Master The Spawn относится к категории «легких игровых мышей»:

    13:01

    Lexar Media покрывает накопители JumpDrive S50 антимикробным покрытием:

    12:20

    OCOSMOS называет планшет OCS9 «мечтой геймера»:

    11:572

    Накопитель Data Locker DL3 оснащен интерфейсом USB 3.0 и сенсорным экраном:

    11:28

    Интерфейс UHS-II увеличивает скорость карт SDHC и SDXC до 312 МБ/с:

    10:44

    Число загрузок приложений из магазина Mac App Store превысило один миллион в первый день:

    04:0034

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