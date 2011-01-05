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    5 января 2011

    Victorinox Swiss Army покажет на выставке CES три новинки: Slim, Slim Duo и Secure SSD:

    23:371

    Samsung оснастила цифровую камеру SH100 встроенным адаптером Wi-Fi:

    22:532

    Серия камер Fujifilm с электронными видоискателями пополнилась моделями S3200, S3300, S3400 и S4000 :

    22:12

    Samsung готовит три серии внешних HDD с интерфейсом USB 3.0:

    22:103

    Qualcomm покупает Atheros за 3,2 млрд. долларов:

    21:441

    Intel рассказывает интересные подробности о процессорах Core нового поколения:

    21:2827

    Corsair SP2500 2.1 — производитель модулей памяти и блоков питания пробует свои силы в акустических системах:

    21:065

    AMD представила быстрые процессоры Phenom II X6 1065T и Phenom II X4 975 Black Edition:

    20:139

    Apple выпустила iMovie 9.0.1 :

    20:02

    Радиаторы модулей памяти G.Skill RipjawsX для платформ Intel H67 и P67 напоминают челюсти:

    19:309

    StreetPilot — навигационное ПО для iPhone от Garmin :

    19:002

    USB-диски Transcend JetFlash 700 поддерживают интерфейс USB 3.0:

    18:562

    Графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 560 будет представлен 25 января?:

    18:034

    Apple выпустила GarageBand 6.0.1 :

    17:56

    MiLi HD — альтернативный док для iPhone и iPad:

    17:39

    Восьмидюймовый планшет AOC Breeze с ОС Android 2.1 оценен в $200:

    17:27

    Камера Fujifilm FinePix HS20 EXR пришла на смену FinePix HS10 EXR :

    16:582

    HP выбрала платформу AMD Brazos для моноблочного компьютера 100B All-in-One PC:

    16:486

    Samsung Group инвестирует в свое развитие 38,3 млрд. долларов:

    16:39

    Ассортимент HP пополнился недорогими мониторами со светодиодной подсветкой LE1901wl, LA2006x, LA2206x и LA2306x:

    15:47

    Камера Fujifilm FinePix F550 EXR стала наследницей модели FinePix F300 EXR :

    14:423

    bModo начинает продажи планшета bModo12 стоимостью $849:

    14:22

    В Alereon и Spectec придумали, как связать цифровые камеры и другие устройства по беспроводному каналу:

    13:37

    Barnes & Noble планирует выпуск детской электронной книги:

    13:23

    Circus Ponies NoteBook 3.0.1 v450 — обновление организатора для Mac OS X:

    13:01

    Toshiba оснастит 10-дюймовый планшет ОС Android 3.0:

    12:45

    Alarm Clock Pro 9.3.7 — настраиваемый таймер для Mac:

    12:25

    GraphicConverter 7.0.3 — новая версия графического редактора для Mac:

    11:54

    MacPilot 4.1.6 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений:

    10:22

    OnyX 2.2.2 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    09:34

    AMD включит порты USB 3.0 в чипсеты Hudson-D3/M3, выпуск которых намечен на июль:

    09:001

    Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C910 получила совместимость с Mac:

    08:442

    Основой для планшетного компьютера ASUS Eee Pad MeMO послужила однокристальная система Qualcomm MSM8260:

    08:27

    Представлены мобильные GPU AMD Radeon HD 6000M :

    08:001

    ASUS официально представила Windows-планшет Eee Slate EP121:

    07:537

    ASUS представила Android-планшеты Slider и Transformer:

    07:069

    Gainward разгоняет 3D-карту GeForce GTX 580, оснащенную системой охлаждения с двумя вентиляторами:

    07:004

    Комплект Air Shuttle позволяет транслировать видео с iPhone для просмотра на экране телевизора:

    04:38

    Micron использует в SSD флэш-память типа NAND, изготовленную по нормам 25 нм:

    00:45

    Samsung выпускает первые модули памяти DDR4:

    00:3313

    Hitachi GST расширяет семейство HDD CinemaStar моделями 5K2000 и C5K750 :

    00:04

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