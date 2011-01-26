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    26 января 2011

    Представлено третье поколение хранилищ NEC HYDRAstor HS8-3000:

    21:177

    Renesas не спешит снижать цены на контроллеры USB 3.0:

    21:017

    Razer выпускает портативную акустическую систему Ferox:

    20:203

    EVGA представила два разогнанных варианта GeForce GTX 560 Ti:

    20:14

    Nanya и ITRI объединяют усилия в разработке 3D-памяти DRAM:

    19:585

    Чистильщики: WinSysClean X1 v.11.01:

    19:40

    Акустическая система Altec Lansing VS2720 построена по схеме 2.0, а VS2721 — 2.1:

    19:18

    Резервное копирование: FBackup v.4.5.236:

    19:054

    Packard Bell Go: компактные внешние винчестеры теперь с интерфейсом USB 3.0:

    18:45

    Чистильщики: WashAndGo v.14.0:

    18:30

    Утилиты: ProduKey v.1.46:

    17:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2011.01.23):

    17:20

    Настройщики: WinTools.net Professional v.11.0.1:

    16:45

    Профессиональный монитор ASUS PA246Q представлен официально:

    16:3011

    Встроенные проекторы пока не готовы к массовому применению в смартфонах:

    16:275

    Почтовые клиенты и фильтры: DreamMail v.4.6.8.6:

    16:10

    Для Samsung Bada выпущена полноценная спутниковая GPS-навигация по России:

    16:071

    NAS Synology DiskStation DS411slim вмещает HDD типоразмера 2,5 дюйма суммарным объемом до 4 ТБ:

    15:553

    MSI оснащает GeForce GTX 560 Ti двухвентиляторным кулером Twin Frozr II и модифицирует систему питания:

    15:45

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.8.2:

    15:35

    В жестких дисках Hitachi Ultrastar 7K3000 объемом 3 ТБ — пять пластин:

    15:045

    Gainward выпускает сразу четыре варианта GeForce GTX 560 Ti:

    15:006

    Чистильщики: CCleaner v.3.03:

    15:001

    Флэш-накопитель Mach Xtreme Technology MX-GX оснащен интерфейсом USB 3.0:

    14:50

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 129:

    14:25

    Фото дня: прототип 3D-карты Radeon HD 6990 с двумя GPU:

    14:007

    Интернет и сети: Wireshark v.1.5.0 Beta:

    13:50

    Архиваторы: WinRAR v.4.00 Beta 5:

    13:15

    Scythe обновляет универсальную систему охлаждения для 3D-карт Setsugen:

    13:12

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2.1 Build 24266 Beta:

    12:40

    Появились детальные спецификации планшета HTC Flyer:

    12:319

    Fujitsu M440 ECO: первая в мире компьютерная мышь из биополимеров :

    12:104

    Файловые обменники: DC++ v.0.781:

    12:05

    Утилиты: GPU-Z v.0.5.1:

    11:30

    DRAMeXchange рисует будущее нетбуков черной краской:

    11:29

    GIGABYTE разгоняет GeForce GTX 560 Ti до 1 ГГц:

    11:014

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.4.20:

    10:55

    Rambus купила патенты на светодиодную подсветку в ЖК-дисплеях:

    10:2212

    Microsoft представила бесплатный инструмент для разработки веб-сайтов WebMatrix:

    10:20

    Microsoft: поговорим о веб-стандартах:

    09:451

    BitDefender: порно-сайты остаются основным источником интернет-угроз:

    09:10

    Fractal Design Arc mini — минималистский компьютерный корпус стандарта Micro ATX:

    08:516

    Защищенная камера Panasonic Lumix DMC-FT3 выдерживает погружение на 12-метровую глубину:

    08:426

    «Мобильный портал» - результат сотрудничества МТС и Paragon Software:

    08:351

    Toshiba оснастила HDD типоразмера 1,8 дюйма разъемами SATA LIF:

    08:293

    Foxconn обвинила производителя компонентов для ПК и ноутбуков Suyin в нарушении патентов:

    08:25

    Разрешение профессионального монитора EIZO SX2762W составляет 2560 x 1440 точек:

    08:1310

    PandaLabs раскрыла секреты черного IT-рынка:

    08:00

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