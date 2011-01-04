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    4 января 2011

    Iomega SuperHero — док для iPhone с системой автономного бэкапа:

    20:25

    Компактные ноутбуки Lenovo ThinkPad Edge E220s и E420s построены на платформе Intel Huron River :

    20:165

    Мышь Gigabyte M7800E имитирует расцветку истребителя F-22 Raptor:

    20:00

    JollysFastVNC 1.16 — VNC-клиент для Mac:

    18:44

    В нынешнем году запланировано произвести 65 млн. LCD-матриц для iPad:

    18:211

    Rapid Weaver 5.0.2 для Mac OS X — пакет для создания веб-сайтов:

    17:21

    Silicon Power Stream 10 — еще один внешний HDD с поддержкой интерфейса USB 3.0:

    16:51

    Path Finder 5.7.2 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X:

    16:45

    MSI представит на выставке CES моноблочные компьютеры WindTop AE2410 и AE2210 на процессорах Intel Sandy Bridge:

    15:352

    Parallels Desktop 6.0.11992.625164 — обновление виртуальной машины для Mac OS X:

    15:28

    HTC Thunderbolt 4G станет самым продвинутым смартфоном CES 2011?:

    14:506

    ClamXav 2.0.9 — антивирусный сканер для Mac:

    14:04

    Flickery 1.9.2 для Mac — обновление клиента сервиса flickr:

    13:17

    В наступившем году премьеры Apple не будут столь масштабными, как в прошлом:

    13:142

    FotoMagico 3.7.1 — редактор слайдшоу для Mac:

    12:34

    A Better Finder Rename 8.72 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    11:12

    Представлены APU AMD Fusion:

    11:0828

    Snow Leopard Cache Cleaner 5.0.13 — утилита для настройки Mac OS X:

    10:22

    Твердотельные накопители GALAXY: подробности:

    10:141

    Lexar Media первой выпускает карту памяти SDXC объемом 128 ГБ:

    10:002

    Total Finder 1.1.3 для Mac расширяет возможности Finder:

    09:58

    Lenovo выбрала для нетбука ThinkPad X120e платформу AMD Brazos:

    09:1816

    Imation планирует расширить линейку систем хранения на базе сменных картриджей RDX:

    09:003

    Планшет Motorola будет называться Xoom, а планшет HTC — Scribe:

    08:33

    VIA eH1 — «первая в отрасли» 3D-карта для встраиваемых систем:

    08:003

    Sanwa выпустила адаптер HDMI для iPhone 4 и iPad:

    07:09

    Qualcomm построит завод по выпуску дисплеев mirasol на Тайване:

    07:00

    HTC подает заявку на регистрацию торговой марки для планшета:

    06:001

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