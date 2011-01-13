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    13 января 2011

    SPARKLE выпускает низкопрофильный вариант 3D-карты GeForce GTS 450:

    23:003

    Antec представляет серию систем водяного охлаждения KÜHLER H2O:

    22:152

    Apacer выпустит серию разноцветных беспроводных мышей M822:

    21:52

    Panasonic комплектует компактные цифровые фотокамеры Lumix DMC-FP7 и DMC-FP5 сенсорными экранами:

    20:562

    ASUS выбирает платформу AMD Brazos для нетбуков Eee PC 1015B и 1215B:

    20:5213

    Модельный ряд цифровых фотокамер Canon A Series пополнился пятью новинками:

    20:465

    ZOTAC выпускает мини-ПК серии ZBOX ID41 с поддержкой DDR3 и USB 3.0:

    20:40

    ECS позиционирует плату Black Deluxe H67H2-M как основу для HTPC :

    14:00

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.11:

    13:50

    IDT хватило для подключения сенсорного экрана только интерфейса DisplayPort:

    13:35

    Мнение аналитиков Research and Markets: у DVI есть еще несколько лет:

    13:192

    Редакторы: AkelPad v.4.5.3:

    13:15

    В Microsoft полагают, что Apple не должна заполучить торговую марку App Store:

    13:006

    Sony выпускает внешний дисплей CLM-V55 для цифровых зеркальных камер:

    12:407

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.52:

    12:40

    Процессор AMD Zambezi (Bulldozer) на 50% быстрее Core i7 и Phenom II :

    12:25100

    Резервное копирование: Dropbox v.1.0.13 Final:

    12:05

    Файловые обменники: BitComet 2011-01-11:

    11:30

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1027:

    10:55

    АйТи начинает создавать частные облака:

    10:20

    Обновление однопользовательских продуктов Dr.Web 5.0 для Windows:

    09:45

    Алюминиевый корпус SilverStone Temjin TJ11 весит более 17 кг, оценен в $730:

    09:3018

    В «КОРУС Консалтинг» – новый директор по развитию практики CPM:

    09:10

    Уровень спама в мире упал на 30 процентов :

    08:353

    AweSync - программа для синхронизации Lotus Notes с Google и мобильными устройствами:

    08:00

    ARMOR X7 — планшет не для всех, далеко не для всех:

    08:009

    IBM и Samsung совместно разработают новую технологию производства чипов:

    07:005

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