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    18 января 2011

    iPad 2 может получить разрешение 2048×1536 пикселей:

    23:4026

    Системная плата ECS H67H2-I обладает слотом Mini PCI-E и встроенным Bluetooth:

    22:12

    Серию ноутбуков Toshiba dynabook пополнит новая модель с 3D-экраном:

    21:151

    Plextor выпускает портативный привод DVD-RW с поддержкой LightScribe:

    20:243

    Начат прием заказов на 3D-карту MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II OC:

    19:35

    Красочные вентиляторы Vegas войдут в состав корпусов Enermax Clipeus:

    19:08

    Специалисты Himax первыми в мире скрестили пико-проектор и USB 3.0:

    19:02

    Transcend оснащает переносные HDD StoreJet 35T интерфейсом USB 3.0, наращивает емкость до 2 ТБ:

    18:552

    AU Optronics оказалась единственным поставщиком ЖК-панелей для планшетов разрешением 1280 x 800 пикселей:

    18:538

    В этом году будет продано более 12 млн. устройств Kindle, полагает аналитик:

    18:191

    Gigabyte наделяет видеокарту GeForce GTX 570 кулером с тремя вентиляторами:

    18:05

    В IDC подсчитали количество планшетов, выпущенных в прошлом году:

    18:011

    WD расширяет линию корпоративных жестких дисков с интерфейсом SAS :

    17:46

    Intel затратит 2,7 млрд. долларов на модернизацию израильской фабрики:

    17:224

    3D-карта Gigabyte GeForce GTX 560 Ti замечена в продаже :

    16:491

    Графика: FastStone Image Viewer v.4.3:

    15:501

    Специальное подразделение Lenovo займется планшетами :

    15:43

    ASUS все-таки запустит в продажу профессиональный монитор PA246Q:

    15:257

    Утилиты: PicPick v.2.3.8:

    15:25

    Smartbook AG выбрала NVIDIA Tegra 2 в качестве платформы для своего планшетного компьютера Surfer 360 MN10U:

    15:106

    Настройщики: Process Lasso Lite v.4.00.30:

    15:00

    Wortmann выбрала платформу Intel Huron River для ноутбуков Terra Mobile 1562 и 1586:

    14:52

    Утилиты: TransMac v.10.0:

    14:25

    Планшеты не помешают смартфонам, уверены в RIM:

    13:531

    Мультимедиа: XMedia Recode v.2.3.0.4:

    13:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Gmail Manager v.0.6.2:

    13:15

    AMD отказывается от лозунга «The Future is Fusion»:

    13:0536

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.73:

    12:40

    Настройщики: PowerStrip v.3.89:

    12:05

    Intel заплатит Wi-LAN «значительную» сумму за отказ от исков:

    11:383

    Утилиты: StatWin v.8.3.1:

    11:30

    Стив Джобс вновь покинул Apple по состоянию здоровья. На этот раз сроки возвращения не названы:

    11:0217

    Проведено нагрузочное тестирование системы DocsVision и Microsoft SQL Server 2008 R2 для Банка ВТБ24:

    10:551

    Microsoft Excel исполнилось 25 лет!:

    10:20

    Изменение в продукте Dr.Web для Windows:

    09:45

    ESET и Group-IB обнаружили новую угрозу для систем ДБО:

    09:10

    «Лаборатория Касперского» представила отчет по сетевой спам-активности в декабре 2010 года:

    08:35

    ASUS представит в среду нетбук Eee PC Sirocco :

    08:344

    Adobe представляет пакет Technical Communication Suite 3:

    08:00

    Tokina готовит два объектива системы Микро 4/3:

    08:001

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