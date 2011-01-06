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    6 января 2011

    Плата ZOTAC H67-ITX WiFi типоразмера Mini-ITX рассчитана на процессоры в исполнении LGA1155:

    20:5117

    Rockchip RK29xx — первая в мире однокристальная мобильная платформа с встроенным декодером 1080P VP8 и GPU:

    20:383

    Lenovo «переопределяет» моноблоки семейства IdeaCentre:

    19:564

    Toshiba показала ноутбук 3D Qosmio, трехмерное изображение на экране которого видно невооруженным глазом:

    19:348

    Nikon патентует оптический интерфейс между камерой и объективом:

    19:0114

    Основой мини-ПК ZOTAC ZBOX Blu-ray AD03 стали APU AMD E-350:

    18:0713

    VIA Labs использует в «нулевом клиенте» интерфейс USB 3.0 и оптический канал связи:

    17:11

    Производители ноутбуков снижают прогнозы поставок за четвертый квартал:

    16:30

    Набор модулей памяти Kingston HyperX T1 сертифицирован на совместимость с платформой Intel P67:

    15:551

    Intel представила процессоры Intel Core второго поколения для встраиваемых систем:

    15:421

    Fujifilm FinePix XP30 — камера в усиленном исполнении получила GPS:

    15:12

    ViVu задействует ресурсы AMD Fusion в приложениях интерактивного видео:

    14:324

    Представлены графические процессоры NVIDIA GeForce 500M:

    13:533

    Green Plug объявляет «цифровую революцию в электропитании», представляя процессор GPP:

    13:41

    3M показывает на CES 2011 сенсорные дисплеи с поддержкой мультитач:

    13:09

    Дебютировала серия наборов модулей памяти Kingston HyperX Genesis Special Edition Grey:

    12:54

    Fujifilm называет FinePix T300 самой тонкой в мире камерой с 10-кратным трансфокатором:

    12:31

    Qmadix предлагает беспроводные клавиатуры для планшетов:

    12:122

    Zeppelin Air — акустическая система с доком для iPhone и поддержкой AirPlay:

    11:52

    Kingston Digital обозначает свои планы в области USB 3.0:

    11:491

    Ассортимент Gigabyte пополнила первая системная плата типоразмера Mini-ITX с APU AMD Fusion:

    11:1417

    Анонсирована камера Fujifilm FinePix S2950 с 18-кратным трансфокатором:

    10:511

    Apple Juicz Solar Charger — солнечная батарея для MacBook Air:

    10:376

    Kingston анонсирует карты памяти SDHC UHS-I UltimateXX:

    10:301

    NVIDIA разработает CPU и встроит его в GPU:

    10:1021

    CES 2011: Sony Ericsson представила смартфон Xperia arc:

    09:3711

    Обновление Apple iWork 9.0.5 улучшает возможности сервиса iWork.com:

    09:31

    Тонкий ноутбук Samsung 9 Series готов вступить в схватку с MacBook Air:

    09:0912

    Icron и Intersil первыми сделали кабель USB 3.0 длиной 20 м:

    08:004

    Motorola официально представила планшетный компьютер Xoom:

    07:5212

    Капитализация Apple преодолела рубеж в 300 млрд. долларов:

    01:5313

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