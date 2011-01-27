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    27 января 2011

    PowerColor оснащает карту PCS+ HD6970 новым кулером, комплектует игрой Call of Duty: Modern Warfare 2:

    23:45

    Каталог GIGABYTE пополнили карманные винчестеры Pure Rock:

    22:551

    ASUS оснащает новые видеокарты системой охлаждения DirectCU II:

    22:22

    Экраны двух 55-дюймовых дисплеев NEC MultiSync X551UN разделяет всего 5,7 мм:

    19:252

    Во внешних накопителях Buffalo HDS-CXU2 применено аппаратное шифрование данных:

    18:51

    Рынок MEMS-датчиков в ближайшие годы будет стремительно расти:

    18:38

    Появились сведения о камере Sony DSC-HX100V:

    18:146

    Игровые модули памяти ADATA XPG v2.0 DDR3 2133G и DDR3 1866G поставляются в двухканальных комплектах:

    17:522

    Универсальное крепление Scythe Universal Retention Kit 3 подходит для систем охлаждения процессоров AMD и Intel:

    17:232

    I-O Data оснащает внешний HDD двумя разъемами USB:

    17:11

    Lenovo и NEC формируют СП, которое станет крупнейшим японским поставщиком ПК:

    16:534

    Контроллер Cypress TrueTouch CY8CTMA884 позволяет сделать сенсорными экраны размером до 11,6 дюйма:

    16:33

    Мнение аналитиков Canalys: бум планшетов помог рынку ПК:

    15:543

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.9.7.0:

    13:501

    Резервное копирование: Backup4all v.4.5 Build 236:

    13:15

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.41:

    12:40

    Поставщики нетбуков ориентируются на сферу образования:

    12:071

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.6.32:

    12:051

    Утилиты: GPU Caps Viewer v.1.9.6:

    11:30

    Настройщики: NiBiTor v.6.0:

    10:551

    Обновление компонентов в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows:

    10:201

    HP ускоряет наступление эры «облачных» вычислений:

    09:45

    Владельцы карт ZOTAC GeForce GTX 560 Ti получат игру Assassin’s Creed: Brotherhood:

    09:30

    Компактная фотокамера Panasonic Lumix DMC-FX78 оснащена сенсорным экраном и позволяет делать 3D-фотоснимки:

    08:591

    Музыка их связала: лидер поп-группы Black Eyed Peas стал креативным директором Intel:

    08:4042

    Mail.Ru улучшил поиск по картинкам:

    08:35

    Нетбук Acer Aspire One 522 на платформе AMD Brazos поступил в продажу:

    08:2724

    Kingston купит долю в компании JMicron:

    08:09

    Вышла новая версия Panda Cloud Office Protection v.5.05:

    08:00

    LG представит на MWC 2011 смартфон с 3D-дисплеем:

    07:593

    В Nikon придумали зеркальную камеру со встроенным проектором:

    01:1510

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