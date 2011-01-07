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    7 января 2011

    Представленный на выставке CES 2011 нетбук Lenovo IdeaPad S100 заменит популярную модель S10-3:

    23:593

    Eurocom оснащает ноутбуки 3D-ускорителями AMD HD6970M в конфигурации CrossFireX:

    23:475

    Обновленные ноутбуки HP Envy 17 перешли на процессоры Intel Sandy Bridge:

    23:251

    MSI IM-QM67: индустриальная плата с мобильным чипсетом для платформы Sandy Bridge:

    23:20

    Apple выпустила обновление Mac OS X 10.6.6:

    19:462

    В линейку внешних накопителей OWC Mercury Elite-Al Pro mini вошли модели объемом до 1,5 ТБ:

    19:40

    Apple открыла Mac App Store:

    19:398

    Foxconn планирует использовать экраны mirasol в электронных книгах:

    19:26

    Western Digital довела объем HDD типоразмера 2,5 дюйма серии Scorpio Black до 750 ГБ:

    18:55

    EVGA предлагает прикрыть обратную сторону 3D-карт GeForce GTX 580 и 570:

    18:203

    Acer перевела флагманский ноутбук Aspire 8950G на процессоры Sandy Bridge:

    17:509

    Модули памяти Crucial Ballistix Smart Tracer украшены светодиодами и оснащены датчиками температуры:

    17:172

    HP оснастила ноутбук Pavilion dm1 APU Zacate E-350:

    16:402

    Предложение DRAM на 28% превысит спрос в 2011 году и вызовет дальнейшее падение цен:

    15:382

    CES 2011: VIA представила двухъядерный процессор Nano X2:

    15:2910

    За год NVIDIA отгрузит не менее 15 миллионов процессоров серии Tegra:

    14:593

    Не выпустив и одного планшета, Sony уже мечтает о втором месте на рынке:

    14:435

    Комплект 2011: Vizio представила смартфон и планшет:

    14:32

    Pyramat предлагает самый необычный аксессуар для планшета:

    14:053

    Black Box VirtuaCore «разделяет» многоядерный процессор на несколько рабочих мест:

    13:344

    Fujifilm пополняет серию камер J моделями JV200, JV250, JX300, JX350 и JX400:

    13:08

    Lenovo выбрала для своих принтеров технологию самой быстрой цветной печати, созданную в Memjet:

    12:458

    Флэш-накопители SanDisk Ultra и Cruzer Edge комплектуются ПО для шифрования и онлайнового резервирования данных:

    12:09

    Беспроводной звуковой процессор SMSC DARR83 поддерживает три диапазона частот и USB 2.0:

    11:54

    Cavium использует архитектуру ARM в многоядерных однокристальных системах для бытовой электроники и широкополосных сетей:

    11:20

    Cirago Link+ подключает к сети до четырех устройств с интерфейсом USB:

    10:34

    SanDisk оценивает карту памяти в $1500:

    10:173

    Cooler Master убирает из подставки для ноутбуков CM Storm SF-19 порты USB 3.0:

    10:00

    Сенсорный дисплей с панелью IPS за $310: Dell ST2220T:

    09:305

    Fluid Computer Systems покажет на CES прототип планшета с необычным источником питания:

    09:00

    Стильная камера Fujifilm FinePix Z90 с сенсорным дисплеем доступна в шести цветовых вариантах :

    08:00

    ZOTAC ZBOX Blu-ray 3D ID36 — мини-ПК с поддержкой воспроизведения Blu-ray 3D :

    07:008

    Wilocity показывает в работе беспроводной интерфейс, обеспечивающий передачу информации со скоростью 5 Гбит/с:

    06:005

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