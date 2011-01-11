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    11 января 2011

    USB-диски Lexar Echo MX и ZX обеспечивают автоматическое резервирование данных:

    22:381

    Samsung Sliding PC 7 Series — гибрид нетбука и планшета:

    21:5210

    Начат прием заказов на 3D-карту Sapphire Radeon HD 6950 с 1 ГБ памяти:

    20:45

    Kodak пополняет семейство камер Easyshare моделями Touch, Mini and Sport:

    19:521

    Active Media расширила ассортимент «флешек» в форме ключей:

    19:10

    Razer пробует свои силы в мобильных игровых консолях :

    18:537

    GIGABYTE готовит к выпуску ноутбуки Q2432A и Q2532N на платформе Huron River:

    18:22

    Typinator 4.3 для Mac — утилита для быстрого ввода повторяющегося текста:

    15:54

    «Флэшка» Patriot Supersonic развивает скорость до 100 МБ/с:

    15:408

    В AMD произошла смена высшего руководства :

    15:0718

    Общение в сети: ICQ v.7.2 Build 3525:

    15:051

    Чистильщики: Baku v.4.2.4025:

    14:40

    Corsair на CES: модули памяти Vengeance, SSD с интерфейсом SATA нового поколения и другие новинки:

    14:37

    EarthDesk 5.5.2 — карта Земли на рабочем столе Mac OS X:

    14:35

    Графика: FastPictureViewer v.1.4 Build 174:

    14:15

    Synergy 4.5.1 для Mac — управление iTunes из строки меню:

    14:12

    По следам CES: Lenovo объединяет в одном продукте планшет и ноутбук:

    13:56

    Утилиты: Calibre v.0.7.38:

    13:50

    NEC называет семидюймовый смартбук на базе Tegra 2 «мобильным ноутбуком»:

    13:354

    Общение в сети: ooVoo v.3.0.1.29:

    13:251

    Запись: BurnAware v.3.1.1:

    13:00

    По следам CES: ASUS показала 3D-карту EAH6970 DirectCu II:

    12:552

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.11:

    12:35

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1020:

    12:10

    Olympus отмечает 10-летие серии камер SP выпуском модели SP-610UZ с 22-кратным «зумом»:

    12:051

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.3.0 Build 1005:

    11:45

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.30:

    11:20

    Intel заплатит 1,5 млрд. долларов за примирение с NVIDIA :

    11:1114

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.56:

    10:55

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.11:

    10:30

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.49:

    10:05

    «Хит-парад» вредоносных программ 2010 года от «Доктор Веб»:

    09:40

    В сетевом хранилище QNAP TS-419U+ применен процессор Marvell 6282 частотой 1,6 ГГц:

    09:304

    Выложен для загрузки учебный курс по Silverlight 4:

    09:15

    Финальная версия Microsoft WebMatrix станет доступна 13 января 2011:

    08:50

    Движок Azopho для создания галерей фотографий:

    08:25

    Установка веб-приложений с Web Platform Installer 3.0:

    08:00

    XZ-1: новый флагман линейки компактных камер Olympus:

    07:0010

    Компактная камера Olympus VR-310 получила трансфокатор с ЭФР 24-240 мм:

    00:511

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