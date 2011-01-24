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    24 января 2011

    NAS RaidSonic Icy Box IB-NAS6220 вмещает два HDD объемом до 2 ТБ каждый:

    23:555

    В SSD Apacer Pro II AS202 используется восьмиканальный режим передачи данных:

    23:5012

    GIGABYTE готовит для энтузиастов системную плату X58A-OC:

    23:4511

    Lantic оснащает карту GeForce GTX 460 увеличенным до 2 ГБ объемом видеопамяти:

    23:30

    Active Media Products пополняет арсенал «флэшек» в форме патронов:

    23:134

    Super Flower выпускает блок питания, получивший отметку 80PLUS Platinum:

    23:101

    Беспроводная мышь Logitech M515: обитатель диванов:

    21:302

    NVIDIA представит специальную версию NVIDIA Tegra 2 для мобильных устройств, оснащенных 3D-экраном:

    21:22

    Появились предположительные характеристики планшета Samsung Galaxy Tab 2:

    19:4417

    MSI официально представила ноутбук CR650 на платформе AMD Brazos:

    19:135

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.37:

    17:20

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.1.1.2:

    16:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.3.1:

    16:10

    Мультимедиа: SUPER 2010 Build 44:

    15:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.1.1 Build 2685:

    15:00

    ASUS повысит цены на системные платы:

    14:5645

    Samsung называет камеры ST95, ST90 и ST65 ультратонкими :

    14:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.1.10.348:

    14:25

    Intel искусственно ограничивает поставки некоторых процессоров, срывая планы HP по выпуску ноутбуков:

    14:179

    AMD показала 3D-карту Radeon HD 6990 с двумя GPU:

    14:006

    До конца года в мире останется три крупных контрактных производителя чипов, уверены в IHS iSuppli:

    13:57

    Интернет и сети: BluetoothView v.1.41:

    13:50

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.11.65:

    13:15

    Galaxy готовит к выпуску две 3D-карты GeForce GTX 560 Ti с заводским разгоном:

    13:07

    Настройщики: TweakNow WinSecret 2011 v.3.0.9:

    12:40

    AMD уже отгрузила 1,3 миллиона APU Fusion и 35 миллионов GPU с поддержкой DirectX 11:

    12:207

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.7.0.2.0:

    12:05

    Micron и Unity готовят замену для флэш-памяти:

    12:001

    Веб-браузеры: Maxthon v.3.0.20.2000:

    11:301

    Камера Sony Cyber-shot HX9V получит датчик разрешением 16,2 Мп и 16-кратный «зум»:

    11:112

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.7.0.0.0 Build 0107:

    10:552

    Настройщики: SetFSB v.2.3.163.129:

    10:20

    Настройщики: EVGA Precision v.2.0.2:

    09:45

    Два недорогих корпуса Cooler Master: Elite 343 и Elite 371:

    09:304

    Настройщики: NVIDIA Inspector v.1.94.4:

    09:10

    Ноутбуки Fujitsu Lifebook LH531 и S751 построены на платформе Intel Huron River:

    08:551

    Antec представила второе поколение корпуса Six Hundred:

    08:45

    Тестовые приложения: Fraps v.3.2.7:

    08:35

    I-O Data HDC2 — внешний корпус для жестких дисков с поддержкой RAID:

    08:343

    ECOPC комплектует компактный неттоп N1 жестким диском объемом 640 ГБ и ОС Ubuntu:

    08:24

    Слух: планшет LG сможет снимать 3D-видео:

    08:181

    Планшет HTC Flyer поступит в продажу в марте:

    08:05

    Cisco: преступники переносят атаки с ОС Windows на другие платформы:

    08:00

    Sony Ericsson опубликовала данные о четвертом квартале 2010: Sony Ericsson опубликовала данные о четвертом квартале 2010

    02:271

    3D-карты AMD Radeon HD 6770 и 6750 предназначены только для OEM:

    01:011

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