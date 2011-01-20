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    20 января 2011

    В нынешнем году может быть произведено до 30 млн. iPhone CDMA:

    23:597

    I-O Data предлагает внешний оптический привод DVRP-U8C в пяти цветовых вариантах:

    21:283

    Acer опровергает слухи об уходе с рынка нетбуков:

    20:214

    Renesas Electronics удваивает плотность быстродействующей памяти типа DRAM для сетевого оборудования:

    20:051

    Цены на «платформу SSD» IceWEB 3000 стартуют со 115 тысяч долларов:

    18:286

    Под маркой ASUS Eee PC в этом году выйдет три или четыре новых нетбука:

    17:114

    Фото дня: анатомия GeForce GTX 560 Ti:

    15:4410

    Buffalo оснащает накопитель объемом 3 ТБ интерфейсом USB 3.0:

    14:296

    X-ES использует в одноплатном компьютере XPedite7331 процессор Intel Core i7:

    13:49

    Настройщики: WinXP Manager v.7.0.5:

    13:15

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.6:

    12:40

    Миниатюрные SSD Greenliant NANDrive GLS85LP1008P: до 8 ГБ в корпусе размерами 14 x 24 x 1,9 мм:

    12:351

    Analog Devices представила первый в отрасли цифровой MEMS-микрофон с интерфейсом I2S :

    12:122

    Утилиты: novaPDF v.7.3 Build 356:

    12:05

    Глава Western Digital верит в перспективы отрасли: Доход WD за квартал приблизился к 2,5 млрд. долларов

    11:5311

    Общение в сети: Trillian v.4.2.0.24:

    11:30

    Графика: Google SketchUp v.8.0.4811:

    10:55

    Виртуальные машины: VirtualBox v.4.0.2:

    10:20

    Редакторы: Jarte v.4.2:

    09:45

    Энергопотребление монитора iiyama ProLite E2473HDS-B1, оснащенного экраном диагональю 23,6 дюйма, составляет 24 Вт:

    09:2727

    Verbatim усовершенствовала «флэшки» серии Store ’n’ Go USB Executive:

    09:19

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.6.0:

    09:10

    Со второй половины 2011 года камера разрешением 8 Мп станет обязательным элементом большинства телефонов и смартфонов:

    08:527

    Настройщики: RegRun Security Suite v.6.97.60:

    08:35

    Samsung «упаковывает» цифровую фотокамеру ST6500 в необычный корпус:

    08:283

    Fujitsu оснащает ноутбуки Lifebook A531 и AH531 процессорами Intel Core второго поколения:

    08:121

    Прогноз основных интернет-угроз 2011 года от BitDefender:

    08:00

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