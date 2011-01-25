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    25 января 2011

    Под маркой KFA2 вышли 3D-карты GeForce GTX 560 Ti с заводским разгоном, но их цены неизвестны:

    22:15

    Palit уже предлагает три нестандартные модификации GeForce GTX 560 Ti:

    21:1015

    Digital Storm использует вертикальное охлаждение в ПК Enix:

    20:332

    Samsung за год надеется увеличить поставки ноутбуков на 60-70%:

    20:192

    В новых мышах Trust используется технология BlueSpot:

    18:107

    Verbatim тоже выпускает сенсорную мышь:

    18:074

    Juniper Systems начинает поставки компьютера в усиленном исполнении Mesa Geo 3G:

    17:451

    Акустическая система Edifier M20USB оснащена концентратором USB:

    17:151

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 560 Ti представлена официально:

    17:009

    Всемирный день IPv6: мир движется к новой версии интернет-протокола:

    16:473

    Крупные производители ожидают рост рынка нетбуков в этом году:

    16:103

    В Acer рассчитывают на увеличение поставок нетбуков в текущем году :

    13:5212

    Мультимедиа: DarkWave Studio v.3.2.6:

    13:50

    AMD снижает цены на 3D-карты серий Radeon HD 6800 и HD 6900:

    13:289

    Чистильщики: Driver Sweeper v.2.8.5:

    13:15

    В чипсет Intel Panther Point будет встроен контроллер USB 3.0:

    12:541

    Почтовые клиенты и фильтры: Gmail Manager v.0.6.3:

    12:40

    GlobalFoundries будет выпускать чипы для Toshiba:

    12:281

    Настройщики: GBoost v.1.03.0:

    12:05

    Barnes & Noble прекратит продажи устройства для чтения NOOK 3G:

    11:305

    Чистильщики: Norton Removal Tool 2011.0.5.9:

    11:30

    Переход на 450-миллиметровые пластины откладывается:

    11:083

    Утилиты: PDFCreator v.1.2.0:

    10:55

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.1.6:

    10:20

    ITC отклонила обвинения Kodak в адрес Apple и RIM:

    10:063

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.1228.1:

    09:45

    Возможности APU Llano будут усилены новой технологией Multi-GPU:

    09:3715

    SearchInform о прогнозах в области информационной безопасности на 2011 год:

    09:10

    В Сеть «утекли» характеристики планшета HP Topaz:

    08:455

    OPTIMA-WorkFlow и iDecide — управление бизнес-процессами на iPad:

    08:35

    Однокристальная система NVIDIA Tegra 3 получит четырехъядерный процессор:

    08:2513

    Российским врачам будет ассистировать iPad:

    08:00

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