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    29 декабря 2010

    Фото дня: 3D-карты MSI R6970 Lightning и N580GTX Lightning:

    23:49

    Mushkin добавляет в серию Radioactive два набора модулей памяти DDR3-1600:

    23:36

    Планшетные компьютеры во Франции обложат дополнительным налогом:

    21:5431

    Нетбук Toshiba NB550D построен на платформе AMD Brazos:

    20:185

    Samsung оснастила цифровую фотокамеру WB700 объективом с 18-кратным оптическим трансфокатором:

    16:399

    Утилиты: UnHackMe v.5.9.9 Build 360:

    13:15

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.83:

    12:40

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 29/12/2010:

    12:05

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 29\12\2010:

    11:30

    Основой планшета Onkyo TA117 стала платформа NVIDIA Tegra 2:

    11:037

    Графика: TwistedBrush v.17.23:

    10:55

    Миниатюрный картовод PQI S725 Ninja рассчитан на карты microSD:

    10:25

    Архиваторы: ExtractNow v.4.58:

    10:20

    Мобильные HDD объемом 500 ГБ с одной пластиной скоро станут самыми массовыми: 40% объема поставок во втором квартале 2011 года придется на HDD типоразмера 2,5 дюйма объемом 500 ГБ с одной пластиной

    10:0120

    Архиваторы: PeaZip v.3.6:

    09:45

    AeroCool Vs-4 — недорогой корпус для игрового ПК:

    09:451

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.9:

    09:10

    Утилиты: GPU-Z v.0.5.0:

    08:35

    Китайский планшет TENQ P07 на платформе Intel работает под управлением ОС Ubuntu:

    08:3412

    Hotmail: до 10 ГБ приятных эмоций в одном письме:

    08:004

    LG оснастила компактный ноутбук X-Note P210 экраном диагональю 12,5 дюйма:

    07:453

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