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    28 декабря 2010

    90% рынка смартфонов может сосредоточиться в руках пяти компаний:

    19:3912

    В линейку системных плат Foxconn на новых чипсетах Intel войдет модель типоразмера Mini-ITX:

    19:211

    3D-карта Galaxy GeForce GTX 460 Hall Of Fame получила печатную плату белого цвета:

    19:004

    MSI представит на CES ноутбук MSI U270 на платформе AMD Brazos:

    18:318

    Pavilion dv7-4290us — еще один ноутбук HP на платформе Huron River:

    16:431

    В преддверии выставки CES ASUS показала фрагменты своих планшетов :

    15:356

    В 2011 году солнечные батареи из аморфного кремния подешевеют на 10-20%:

    13:02

    Sony выделяет 1,2 млрд долларов на удвоение выпуска датчиков изображения :

    12:392

    Ученые IBM приближают создание «трековой памяти» к реальности:

    11:4923

    Super Talent увеличивает объем накопителей Express Duo с интерфейсом USB 3.0 до 32 ГБ:

    11:24

    Microsoft выпустила русскоязычную версию Fix It:

    10:204

    Сервис «Рамблер-Карты» получил новые карты, «пробки» и функцию маршрутизации:

    09:45

    «МегаФон» и SPB Software запустили сервис мобильного телевидения для смартфонов:

    09:10

    Новая ICQ Java поддержала протокол Mail.Ru Агента:

    08:35

    Super Talent приступила к поставкам твердотельных накопителей серии UltraDrive MT:

    08:012

    Новософт выпустил Handy Backup Disaster Recovery 1.2:

    08:00

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