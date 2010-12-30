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    30 декабря 2010

    В следующем году Dell выпустит нетбук Latitude 2120:

    23:595

    Patriot предваряет выход процессоров Sandy Bridge выпуском наборов модулей памяти Viper Xtreme Division 2 Edition и G2:

    23:33

    Новый видеоролик рассказал о том, какие планшеты ASUS получат механическую клавиатуру:

    23:30

    3D-карты PowerColor серии Radeon HD 6900 охлаждаются парами вентиляторов:

    21:361

    Новые детали о двух планшетах MSI на базе Android и Windows 7: WindPad 100A и 100W:

    17:4010

    BenQ готовит к выпуску монитор диагональю 27 дюймов на матрице VA:

    13:3312

    Графика: SView5 v.3.25:

    13:15

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.25 Build 4835:

    12:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.47:

    12:05

    AMD готовит преемницу платформы Brazos :

    11:552

    Мультимедиа: Konvertor v.4.05 Build 7:

    11:30

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.6.2:

    10:55

    Восстановление данных: GetDataBack v.4.20:

    10:20

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.38:

    09:45

    Планшетный компьютер BenQ R100: официальные спецификации и фото:

    09:356

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.5.0 Build 1228:

    09:10

    Group-IB и МВД вышли на преступную сеть, укравшую более 300 млн. рублей:

    08:351

    Samsung наделила беззеркальную камеру NX11 поддержкой технологии i-Function:

    08:235

    InfoWatch: Bank of America обвиняет бывших сотрудников в краже базы данных:

    08:002

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