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    13 декабря 2010

    Sony пополняет ассортимент картами SD и SDHC разных скоростных классов:

    21:40

    Одна беспроводная клавиатура Zoom предназначена для iPad, другая — для HTPC и консолей:

    21:004

    ASUS начинает продажи barebone-системы S1-AT5NM10E на процессоре Atom:

    20:315

    Память DDR3 продолжает дешеветь, говорят данные DRAMeXchange: 2 ГБ за $20:

    18:414

    E-5 может стать последней цифровой зеркальной камерой Olympus:

    18:2021

    ADATA оснащает флэш-накопители S102 интерфейсом USB 3.0:

    17:35

    Seagate выпускает первый корпоративный HDD объемом 1 ТБ типоразмера 2,5 дюйма:

    17:023

    iXBT TV: Круглый стол с участием Microsoft на конференции Платформа 2011:

    15:513

    PMC-Sierra первой использует в RAID-контроллерах Unified Serial 6 Гбит/с технологию Zero-Maintenance Cache Protection:

    15:40

    AirRadar 2.0.8 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    15:13

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.4.1.7:

    14:55

    NVIDIA: мы продаем столько GeForce GTX 500, сколько успеваем выпустить; новые модели появятся после Нового года:

    14:4812

    OnyX 2.2.1 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    14:34

    ARM включает в стандартный программный интерфейс библиотеку DSP: Стандартизованная библиотека включает оптимизированные функции обработки сигналов для систем на базе Cortex-M3 и Cortex-M4

    14:30

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.48:

    14:20

    EyeTV 3.5 для Mac :

    13:54

    Microsoft следит за нами:

    13:456

    Intel попробует придержать платформу Huron River, пока не распродадутся ноутбуки на базе Calpella:

    13:432

    Иск Interval Licensing против Google, Apple и других компаний отклонен:

    13:206

    1Password 3.5.2 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    13:20

    Электронные книги станут новой рекламной площадкой?:

    13:103

    CA Technologies представилила расширенные CA Spectrum Service Assurance и CA Infrastructure Management:

    13:10

    MarsEdit 3.1.4 для Mac — обновление редактора блогов:

    12:41

    "Лаборатория Касперского" выпускает корпоративную защиту для Linux-серверов:

    12:251

    Typinator 4.2.1 для Mac — утилита для быстрого ввода повторяющегося текста:

    11:331

    «Код Безопасности» и Agnitum выпустили Security Studio Endpoint Protection:

    11:30

    О чем рассказали снимки PowerColor Radeon HD 6970 в преддверии официальной премьеры?:

    11:2515

    Postbox 2.1 — почтовый клиент для Mac OS X:

    11:09

    Microsoft выпустил Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 RC:

    10:55

    Фабрика Toshiba заработала, но цены на NAND уже немного поднялись:

    10:54

    Total Finder 1.1 для Mac расширяет возможности Finder:

    10:22

    ESET Competence Club – ежегодная серия мероприятий для партнеров ESET :

    10:20

    Kingston DataTraveler Mini Fun G2: «флэшки» жизнерадостной раскраски:

    10:005

    Monolingual 1.4.5 для Mac освобождает место на диске за счет ненужных локализаций:

    09:55

    ABBYY выпускает OCR-приложения для iPhone:

    09:451

    Кулер ARCTIC Freezer 11 LP: только для процессоров Intel:

    09:301

    Мобильный Mail.Ru Агент для Java теперь поддерживает «ВКонтакте»:

    09:10

    Компьютер Overo Tide размерами 17 x 58 x 4,2 мм получил 512 МБ ОЗУ:

    09:00

    «1С-Битрикс» представляет новую версию «1С-Битрикс: Сайт 1С: Франчайзи 9.5»:

    08:35

    Memoright представила SSD STM-25 типоразмера 2,5 дюйма:

    08:291

    Каталогизатор Filmoteka 1.0 теперь на платформе Android:

    08:002

    Глава Acer назвал оптимальное время автономной работы планшета:

    08:009

    Рынок микросхем глазами Gartner: Intel — теряет, Samsung — находит:

    07:002

    По мнению NVIDIA, многоядерные процессоры снижают энергопотребление планшетов:

    06:3014

    Глава AMD назвал условие успеха планшетов еще летом:

    06:004

    NASA продавало компьютеры с секретной информацией:

    00:489

    XFX оснащает Radeon HD 6850 системой охлаждения с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами :

    00:00

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