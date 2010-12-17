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    17 декабря 2010

    Конец года оказался успешным для производителей жестких дисков:

    23:1718

    В игровом коврике Razer Scarab Gaming Mat используется «фрактальное покрытие»:

    23:051

    Sharp тоже хочет построить линию по выпуску панелей для Apple:

    22:0926

    HP наделяет функцией интернет-печати лазерные принтеры и МФУ:

    19:59

    Охладитель Inno3D iChill VC26 предназначен для 3D-карт GeForce GTX 580 и 570:

    16:535

    Intel и AMD сохранили позиции на рынке микропроцессоров, изменит ли равновесие выход AMD Fusion?:

    16:10

    Intel и Micron запустят совместную фабрику с опозданием на три года:

    15:441

    Отрасль приняла APU AMD Fusion: в первом квартале выйдут платы на платформах Brazos и eBrazos:

    15:1723

    Sparkle первой освоила выпуск GeForce GTX 580:

    14:577

    Музыкальный моноблок Fly MC175 DS:

    14:37

    Nokia наносит новый удар по Apple — поданы иски в Великобритании, Германии и Нидерландах:

    14:0424

    LG Optimus 2X — первый смартфон на двухъядерном процессоре Tegra 2:

    13:4124

    GammaTech D12C — защищенный, но легкий трансформируемый ноутбук:

    13:15

    Transcend начинает поставки миниатюрных SSD:

    12:253

    GTR Tek обновляет компактный корпус для ПК GT3 до версии 1.5:

    11:457

    Плата EVGA P67 Classified получила шесть слотов PCI Express x16:

    11:2216

    Решения Adobe Acrobat X доступны на русском языке:

    11:00

    Новинки Epson позволят увеличить скорость электронной бумаги:

    10:52

    MacJournal 5.2.6 — обновление редактора блогов для Mac:

    10:20

    Открыта регистрация на конференцию «Microsoft Quality Assurance Day 2011»:

    10:15

    DisplayLink и VIA Labs работают над подключением дисплеев по оптическим линиям:

    10:001

    Полное разоблачение 30-миллионного ботнета Bredolab от Лаборатории Касперского:

    09:30

    Lenovo IdeaPad U260 — ультрапортативный компьютер с дисплеем размером 12,5 дюйма:

    09:307

    E Ink займется разработкой электронных книг:

    09:00

    Группа корпоративных решений HP подводит итоги года :

    08:45

    Nexus окрашивает бесшумную мышь SM-7000W в белый цвет:

    08:303

    Вышла новая версия Panda Cloud Email Protection 3.3.0:

    08:00

    KINGMAX ищет сходство между автомобилями и флэш-накопителями:

    08:00

    G-Technology G-DRIVE Slim — самый тонкий внешний HDD объемом 500 ГБ:

    07:30

    В линию БП Thermaltake TR2 Bronze вошли модели мощностью до 800 Вт :

    07:001

    Объем миниатюрных флэшек Green House PicoDrive N достигает 32 ГБ:

    00:532

    Sharkoon заключила «флешку» Flexi-Drive Extreme Duо с поддержкой USB 3.0 в алюминиевый корпус:

    00:402

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