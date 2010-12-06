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    6 декабря 2010

    LG XD8 Waffle: «вафельные» внешние HDD типоразмера 2,5 дюйма:

    23:563

    Samsung оснастила МФУ SCX-3205W адаптером Wi-Fi:

    23:172

    Фото дня: 3D-карта NVIDIA GeForce GTX 570:

    22:105

    Компактный корпус Thermaltake ARMOR A30 предназначен для игровых ПК:

    21:183

    Евросоюз оштрафует производителей ЖК-панелей почти на миллиард долларов:

    20:4811

    ASUS продолжает модифицировать карты с GPU GeForce GTS 450: ENGTS450/DI/1GD5:

    20:002

    Super Talent оснастила USB-диски USB 3.0 Virtual PC кэш-памятью DRAM:

    13:584

    TSMC готовится начать выпуск продукции по нормам 28 нм в будущем году :

    13:563

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.6:

    13:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.2.4:

    13:00

    Бюджетный монитор Packard Bell Viseo 191 оснащен светодиодной подсветкой:

    12:467

    Toshiba оснастила нетбуки NB500 и NB520 акустикой Harman Kardon:

    12:362

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.5.0.6.245:

    12:35

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.30:

    12:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.6.10 Final:

    11:45

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.11.0:

    11:20

    GeForce GT 540M открывает серию мобильных GPU NVIDIA GeForce 500M:

    11:015

    Тестовые приложения: DiskBench v.2.6.1.0:

    10:55

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.9:

    10:30

    У нетбука-планшета Dell Inspiron Duo появился конкурент:

    10:273

    Тестовые приложения: Fraps v.3.2.5:

    10:05

    CTL готовит версию «Pro» своего планшета 2goPC SL10:

    10:00

    Диагностика: SensorsView Pro v.4.1 Build 40709:

    09:40

    Производительный маршрутизатор ASUS RT-N56U поступает на рынок Европы:

    09:308

    "Доктор Веб": 150 дней без вирусов, спама и доплаты:

    09:15

    PenReader – распознавание рукописного текста теперь и для Android-смартфонов:

    08:50

    InfoWatch: техническую защиту авторских прав признали "вредоносной":

    08:254

    "Лаборатория Касперского" займется СМС-блокировкой:

    08:00

    Глава Qualcomm снова указал на сходство между смартфонами и планшетами:

    08:001

    NVIDIA мало пострадает от сокращения продаж ПК:

    07:00

    Женщины предпочитают iPhone, мужчины — Android:

    02:505

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