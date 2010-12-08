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    8 декабря 2010

    EVGA GeForce GTX 570 Superclocked — вариант GeForce GTX 570 с заводским разгоном:

    22:30

    Материнская плата MSI IM-PV-C на чипсете Intel NM10 как основа для промышленных ПК:

    21:30

    3D-монитор Acer HS244HQ поступит в продажу до конца декабря:

    20:336

    В январе начнутся европейские продажи камеры BenQ S1420 разрешением 14 Мп:

    19:582

    ASUS оснастила ноутбук K52JU графическим процессором AMD Radeon HD 6370M:

    19:586

    В серию Sharkoon QuickPort XT вошли стыковочные станции с интерфейсом USB 3.0:

    19:15

    Cr-48 — первый ноутбук под управлением ОС Chrome:

    19:1012

    Опубликованы «шпионские снимки» смартфона на платформе Oak Trail с ОС MeeGo:

    18:108

    В микроконтроллерах семейства NXP SmartMX2 реализовано более 100 механизмов защиты:

    17:55

    IBM выпустит облигации на миллиард долларов, чтобы покупать другие компании:

    16:091

    В будущем году «под нож» попадет 20 мобильных процессоров Intel Core 2:

    15:32

    Корпус для ПК Lian-Li Tyr PC-X500FX: модель X500, доработанная «по пожеланиям трудящихся»:

    14:399

    Медиаплееры: Miro v.3.5.1:

    14:25

    Мультимедиа: Stellarium v.0.10.6.1:

    13:50

    Компоненты 3D-карты Colorful iGame GTX 570 работают на повышенных частотах:

    13:374

    Интернет и сети: AI RoboForm v.7.1.0:

    13:15

    LG GS101: практичный моноблок:

    13:09

    Интернет и сети: NetSetMan v.3.1.1:

    12:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.12.08:

    12:05

    Запись: ImgBurn v.2.5.3.0:

    11:30

    Пройден порог в миллион загрузок Kaspersky Mobile Security через Ovi Store:

    10:55

    Новая версия Secret Disk 4 повышает удобство шифрования данных:

    10:20

    TTI Telecom и «СИТРОНИКС Информационные Технологии» подписали соглашение о партнерстве:

    09:45

    Предствалена новая версия SecureTower 2.0 для контроля персонала:

    09:10

    Вышла новая версия Panda Cloud Internet Protection v.3.2:

    08:35

    ASK Labs: представлена программа энергосбережения в рамках концепции «Автоматизация 2.0»:

    08:00

    Системы охлаждения Noctua NH-U12DO A3 и NH-U9DO A3 предназначены для процессоров AMD Opteron в исполнении G34:

    08:00

    Специалисты IDT сделали первую в мире однослойную сенсорную емкостную мультитач-панель:

    07:303

    Платы на чипсете Intel P67 Express смогут поддерживать NVIDIA SLI:

    07:003

    Представлен смартфон Nexus S:

    06:0044

    Специалисты Rambus придумали, как оценивать энергопотребление DRAM: Разработка применима ко всем существующим и разрабатываемым типам DRAM

    01:266

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