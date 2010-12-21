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    21 декабря 2010

    3D-карта MSI R6850 Cyclone Power Edition опробована в разгоне — 1 ГГц остался позади:

    23:58

    NEC привезет на CES планшетный компьютер с двумя экранами:

    23:551

    SmartFish Whirl Mini: мышь с изменяемой геометрией корпуса:

    22:114

    Стильный корпус Fractal Design Arc типоразмера Midi Tower поддерживает установку восьми вентиляторов:

    21:035

    Что NEC покажет на CES 2011?: «Облачные коммуникаторы» с ОС Android, включая модель с двумя экранами

    20:34

    В январе поставки ноутбуков снова немного возрастут:

    19:52

    Nextbook Next3 — очередной планшет под управлением ОС Android:

    19:47

    Zalman ZM-VPM1 и ZM-PCM1: для тех, кто хочет узнать энергопотребление CPU и 3D-карты:

    19:384

    Конвертеры: Any Video Converter v.4.17:

    16:45

    Разноцветные электронные книги Intreeo Vivid поступили в продажу в Европе:

    16:3210

    Утилиты: WindowsGuard v.7.6:

    16:10

    Планшетный компьютер Olivetti Olipad 100: NVIDIA Tegra 2 и Android 2.2:

    15:456

    SANYO станет дочерним предприятием Panasonic:

    15:442

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.7.6.0 Final:

    15:35

    Elpida начинает поставки модулей DDR3 SODIMM объемом 4 ГБ на 30-нанометровых микросхемах:

    15:15

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.8.0.6.1:

    15:00

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.8.6:

    14:251

    Датчик изображения Cypress используется в 35-миллиметровой цифровой камере ARRI ALEXA:

    14:20

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.8:

    13:50

    Acer, ASUS и Lenovo хотят уменьшить толщину ноутбуков:

    13:23

    Настройщики: SetFSB v.2.3.161.126:

    13:15

    Новый планшет Velocity Micro Cruz T301 поступил в продажу:

    13:003

    Корпус Lian Li PC-A04 категории Mini-Tower вмещает 3D-карты длиной до 370 мм:

    12:511

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.3.50:

    12:40

    Прогресс в области ЖК-дисплеев вызвал перепроизводство белых светодиодов:

    12:295

    Диагностика: Hmonitor v.4.5.2.1:

    12:05

    В будущем году TSMC увеличит затраты на НИОКР на 39%:

    11:33

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.518:

    11:30

    В Малайзии процессоры Intel Sandy Bridge и системные платы для них уже продаются:

    11:005

    В «КОРУС Консалтинг» - новый директор направления системной интеграции:

    10:55

    Доля «Лаборатории Касперского» на рынке Endpoint Security превысила 5%:

    10:20

    Системная плата MSI P67 поддерживает 32 ГБ оперативной памяти:

    10:181

    Easy Excel Recovery 1.4 теперь восстанавливает XLSX-файлы:

    09:45

    Компания «Доктор Веб» открыла представительство в Японии:

    09:10

    Telit разрабатывает тестовую платформу для eCall приложений:

    08:35

    Открылся филиал Panda Security в Канаде:

    08:00

    Частоты компонентов 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 570 AMP! Edition повышены в заводских условиях:

    08:002

    Cypress добавляет в ассортимент памяти QDRII+ микросхемы плотностью 36 и 18 Мбит:

    07:30

    Реализованные «в кремнии» многоядерные GPU Vivante работают на частоте более 1 ГГц:

    07:005

    IEI выбирает процессор Intel Atom D525 для встраиваемого компьютера с пассивным охлаждением ECW-281B/B2-D525:

    00:10

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