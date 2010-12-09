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    9 декабря 2010

    Отраслевые гиганты объявили о намерении отказаться от аналоговых видеоинтерфейсов в своих продуктах:

    23:2512

    LaCie Tank: «гусеничный» карман для жестких дисков и не только: На поле танки грохотали

    22:40

    Raptor оснастила игровую клавиатуру LK1 сменными кнопками:

    22:352

    Sparkle выпускает разогнанный вариант GeForce GTX 570:

    22:08

    Intel относится к планшетам серьезно:

    20:195

    Цифровой TV-тюнер Buffalo DT-F200/U2W способен записывать две передачи одновременно:

    18:50

    Taiji Electronic и VIA показали Windows-планшет и нетбук с двумя сенсорными экранами:

    16:454

    3D-карты MSI Radeon HD 6950 и HD 6970 замечены в продаже:

    16:414

    Lava Mobile представила телефон с сенсорным экраном типа IPS и поддержкой двух SIM-карт ценой $123:

    15:567

    Мнение IDC: мобильные устройства навсегда оставят ПК позади в ближайшие полтора года:

    15:356

    USB-диски Verbatim Secure`n`Go Small Business Security Pack поддерживают аппаратное шифрование:

    15:05

    Два ядра процессора TI OMAP4440 из четырех работают на частоте 1,5 ГГц:

    15:007

    Gigabyte предлагает 3D-карту GeForce GT 430 с поддержкой TurboCache:

    14:253

    SilverStone Milo ML03: компактный корпус с хорошими возможностями расширения и охлаждения:

    14:05

    Утилиты: True Launch Bar v.5.1:

    13:15

    RunCore использует в SSD объемом 1 ТБ контроллер SandForce и интерфейс SATA 6 Гбит/с:

    12:468

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.70.21.0:

    12:40

    Смартфоны на платформе Intel Medfield появятся во второй половине будущего года:

    12:33

    Безопасность: Spyware Doctor v.8.0.0.623:

    12:052

    Весной 2011 года Samsung выпустит планшет Gloria с выдвижной клавиатурой:

    11:363

    Медиаплееры: WinAmp v.5.601:

    11:309

    Gigabyte готовит к выпуску системную плату Mini-ITX на платформе AMD Brazos:

    11:1514

    Архиваторы: ExtractNow v.4.56:

    10:55

    Аналитики IDC разглядели за модными веяниями смену компьютерной парадигмы:

    10:4826

    В первую партию вошло 60000 нетбуков с Chrome OS:

    10:245

    Microsoft выпускает предварительную версию пакета обновления Visual Studio 2010 SP1 Beta:

    10:20

    Check Point: удаленные сотрудники приведут к усложнению ИТ-безопасности:

    09:45

    Cyberduck для Mac 3.8.1 — обновление FTP-клиента:

    09:11

    ФСТЭК России сертифицировал решения ABR 10 Server, ABR 10 Workstation и ABR 10 Server for Windows:

    09:10

    Новая версия Handy Backup Server с возможностями аварийного восстановления данных:

    08:35

    Tidy Up 2.3.1 для Mac — поиск файлов-дубликатов:

    08:07

    Paragon GPT Loader уберет ограничения в размере жесткого диска на Windows XP:

    08:00

    Европейские сотовые операторы полагают, что Google и Apple должны платить за использование сетей пользователями смартфонов :

    03:4328

    Опубликованы снимки серийных 3D-карт, похожих на AMD Radeon HD 6970 и 6950, названа цена:

    01:4512

    Открыт книжный магазин Google:

    00:567

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