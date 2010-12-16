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    16 декабря 2010

    GIGABYTE оснастила AMD Radeon HD 5670 видеопамятью DDR3:

    23:00

    GIGABYTE предлагает функциональную док-станцию к нетбуку M1005:

    21:401

    Enermax планирует выпуск проводной клавиатуры Aurora Lite:

    21:204

    Hitachi GST первой выпускает однодисковый HDD объемом 500 ГБ толщиной всего 7 мм:

    20:498

    ASUS «разгоняет» 3D-карту AMD Radeon HD 6970:

    20:097

    Гибридный TV-тюнер NXP TDA18273 не боится беспроводных сетей:

    19:47

    В подсветке монитора Philips Brilliance 234CL2SB Blade используются белые светодиоды:

    18:368

    Nokia рассказала о стратегии обновлений Symbian и о выпуске смартфонов на двухъядерных процессорах:

    17:1519

    3D-карты серии Radeon HD 6900 разных производителей (17 изображений):

    16:519

    Нетбук Aspire One 721 получил процессор AMD Athlon II K145:

    16:153

    Verbatim окрашивает жесткие диски Verbatim USB 3.0 Portable Store ‘n’ Go в яркие цвета:

    16:10

    Системная плата Biostar TP67XE представлена официально:

    16:002

    Super Talent оснащает интерфейсом USB 3.0 внешний HDD:

    15:04

    За $110 OWC предлагает набор для умелых рук на базе быстрого SSD объемом 40 ГБ:

    14:4511

    Apple выпустила iTunes 10.1.1:

    14:37

    Размеры системной платы VIA EPIA-P830 Pico-ITX равны 10 х 7,2 см:

    14:253

    Настройщики: XP Smoker v.5.8:

    14:25

    Alarm Clock Pro 9.3.6 — настраиваемый таймер для Mac:

    13:561

    Графика: Image Tuner v.1.5:

    13:50

    MacPilot 4.1.5 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений:

    13:33

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.16:

    13:15

    BCM2157 обеспечит поддержку 3G HSDPA устройствам с ОС Android:

    13:02

    Taco HTML Edit 2.6.6 — редактор HTML и PHP для Mac:

    12:58

    Первые снимки ноутбука MSI CR650 на платформе AMD Brazos:

    12:48

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.14:

    12:40

    Настройщики: Reg Organizer v.5.12 Beta:

    12:05

    В январе NOOKcolor получит ОС Android 2.2 и собственный магазин приложений:

    11:556

    MSI привезет на CES два новых планшета WindPad:

    11:341

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.12:

    11:30

    Национальная Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» объявляет о расширении своих рядов:

    10:55

    OCZ добавляет в линейку Silencer блок питания мощностью 760 Вт:

    10:391

    "Лаборатория Касперского" выпускает новую версию Kaspersky Password Manager:

    10:20

    Silicon Power предлагает миниатюрное устройство для работы с картами microSD и microSDHC:

    10:106

    Corel запускает сетевой образовательный центр CorelVideo.ru:

    09:45

    «Словари XXI века» теперь работают и на Android:

    09:10

    На Тайване планшеты претендуют на 30-40% рынка нетбуков:

    09:007

    Выпущена публичная бета-версия Dr.Web anti-virus Pro для Android:

    08:35

    "Доктор Веб": вирусы снова научились удалять антивирусы:

    08:00

    Microsoft может показать на CES планшет под управлением Windows 8:

    08:0016

    У Colorful готова тонкая 3D-карта iGame GeForce GTS 450 Buri-SLIM:

    07:005

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