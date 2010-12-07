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    7 декабря 2010

    В мобильных устройствах LG будет использоваться экологически чистый магний:

    22:464

    Gainward одной из первых модифицирует и разгоняет карту на основе GPU GeForce GTX 570:

    22:223

    Novac NV-HS402U3S — корпус с поддержкой USB3.0 и eSATA для четырех HDD:

    22:022

    SGI ICE Cube Air: игра в кубики из вычислительных центров:

    21:37

    NVIDIA официально представила GeForce GTX 570:

    19:133

    iPad 2 может быть выпущен уже в феврале:

    17:374

    Смартфон ASUS E600 работает под управлением ОС Windows Phone 7:

    17:275

    Шум кулера Sunbeamtech Twister 120 находится на уровне 16 дБа:

    17:25

    Apple выпустила новую сборку Mac OS X 10.6.6:

    17:15

    Patriot выпускает две новые карты памяти microSDHC, соответствующие требованиям Class 10:

    15:551

    3D-карты GeForce GTX 570 в исполнении Gigabyte и PNY «засветились» до официальной премьеры:

    15:45

    Рождество стало темой оформления «флешек» Team Group F108 Christmas Edition:

    15:302

    Samsung применяет технологию TSV в микросхемах памяти Green DDR3 DRAM: Применение технологии TSV позволило уменьшить энергопотребление модулей памяти на 40%

    15:08

    Teclast оснастила планшет Т720-3GE модулем 3G:

    15:051

    В первом квартале Toshiba выпустит три планшета с тремя разными ОС:

    14:49

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.81:

    13:15

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.7.87:

    12:40

    Монитор NEC PA301W: 30 дюймов, IPS, 2560 x 1600 пикселей:

    12:088

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.6:

    12:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.61:

    11:30

    AMD представила AMD Phenom II X6 1100T Black Edition — свой самый быстрый настольный процессор:

    10:5519

    Конвертеры: EncodeHD v.1.2.224.0:

    10:55

    Общение в сети: Miranda IM v.0.9.12:

    10:20

    Microsoft запускает программу одностороннего лицензирования для некоммерческих и неправительственных организаций :

    09:45

    ERP-система от Microsoft: специальное предложение для среднего и малого бизнеса в России:

    09:10

    Состоялся выпуск Dr.Web 6.0 для IBM Lotus Domino для Linux:

    08:35

    Paragon выпускает ExtFS for Mac OS X 8.0:

    08:002

    В мини-ПК Giada D2301 процессоры Intel Core дополнены GPU NVIDIA ION 2:

    08:00

    Elpida лицензирует разработки Rambus за 180 млн долларов:

    00:504

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