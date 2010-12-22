  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 декабря 2010

    Стали известны цены скоростных SSD ADATA S501:

    23:234

    Viliv привезет на CES три новых планшета:

    21:495

    Партнеры Microsoft отгрузили в магазины 1,5 млн смартфонов под управлением ОС Windows Phone 7:

    20:365

    Необычный концентратор USB поможет навести порядок на рабочем столе:

    18:406

    Transcend увеличивает объем портативных HDD четырех серий до 750 ГБ:

    18:121

    В Европе начались продажи 10-дюймового планшета Point of View на платформе Tegra 2:

    16:5231

    В корпусе Antec DF-10 есть 11 отсеков для накопителей:

    16:407

    A Better Finder Rename 8.71 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    15:21

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.7.3:

    15:00

    На планшеты придется десятая часть флэш-памяти NAND в 2011 году:

    14:55

    Игровой смартфон Sony Ericsson PlayStation Phone будет представлен в феврале:

    14:503

    Apple выпустила обновления прошивок и утилит AirPort для Mac и Windows:

    14:40

    У APU нет конкурентов, так что в 2011 году AMD может рассчитывать на 25% рынка компьютерных платформ:

    14:3018

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.34:

    14:25

    HP покажет на CES 2011 три планшета под управлением webOS:

    14:23

    Apple обновила MobileMe Control Panel для Windows:

    14:11

    Возрожденный мини-ПК Commodore 64 потихоньку обретает плоть:

    14:109

    Утилиты: TransMac v.9.3:

    13:50

    Ширина коврика для мыши Razer Goliathus Extended равна 920 мм:

    13:436

    Apple выпустила Digital Camera RAW Compatibility Update 3.5:

    13:35

    Утилиты: GoodSync v.8.5.3.3:

    13:15

    Контрактная цена чипов DDR3 плотностью 1 Гбит упала ниже $1:

    13:00

    Cocktail 4.8 — утилита для обслуживания Mac OS X:

    12:58

    Samsung начинает поставки SSD на флэш-памяти MLC NAND 30-нанометрового класса:

    12:47

    Настройщики: TuneUp Utilities 2011 v.10.0.3000.11:

    12:40

    TinkerTool 4.4 — утилита для изменения скрытых настроек Mac OS X:

    12:37

    Pixel Qi удалось найти партнера по выпуску дисплеев с малым энергопотреблением:

    12:33

    Sony хочет убрать из зеркальных камер видоискатель:

    12:0523

    Восстановление данных: GetDataBack v.4.10:

    12:051

    Auzentech начинает продажи звуковой карты X-Meridean 7.1 2G:

    11:521

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.8 Build 100 Beta:

    11:30

    Microsoft анонсирует Forefront Endpoint Protection 2010:

    10:55

    Появились новые данные о NVIDIA GeForce GTX 560:

    10:528

    Дизайнер предложил отказаться в камерах от карт памяти:

    10:391

    Конструкторы Gigabyte постарались сделать мышь M5650 простой:

    10:23

    Облачные возможности новейшей ERP от Microsoft:

    10:20

    Sharp выйдет с конкурентом Kindle и iPad на европейский рынок:

    10:10

    ITC рассмотрит обвинение Motorola в адрес Microsoft:

    09:543

    Бизнес-решения «Лаборатории Касперского» получили платиновый сертификат Checkmark:

    09:45

    Компания «1С-Битрикс» открывает экспертную лабораторию:

    09:10

    Создаем фотоколлажи с Artensoft Photo Collage Maker :

    08:35

    All My Movies 6.2 синхронизируется с аккаунтом КиноПоиск.ру:

    08:00

    Microsoft собирается выпустить Windows для ARM:

    08:0011

    Kno начинает поставки планшетов с двумя экранами:

    07:30

    Gigabyte обновляет разогнанный вариант 3D-карты GeForce GTX 460:

    07:00

    Jetway тоже готовит системную плату Mini-ITX на платформе AMD Brazos:

    06:004

    В электронной книге Prestigio Libretto PER5062B используется дисплей SiPix:

    00:567

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018