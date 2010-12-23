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    23 декабря 2010

    SPARKLE называет именем киногероини 3D-карту GeForce GTX 460 SE:

    23:386

    Ноутбук Digital Storm xm15 поддерживает технологию NVIDIA Optimus:

    23:063

    Рынок ЖК-панелей большого размера восстановился после кризиса:

    22:251

    С помощью EVGA Power Boost можно «подпитать» слоты PCI Express:

    22:01

    Thermaltake анонсирует новогодние игровые наборы :

    21:279

    BenQ выпустит планшет в первом квартале 2011 года:

    20:38

    Док-станция Brando оснащена интерфейсами SATA и USB3.0:

    20:152

    В 2014 году будет выпущено 1,7 млрд. устройств с поддержкой USB 3.0:

    19:591

    Rockchip представит на CES однокристальные системы для устройств под управлением Android:

    19:13

    Планшет Indamixx 2 стоит на $300 дешевле, чем ожидалось :

    18:571

    Planex предложила устройство для коллективного использования карт памяти SD и внешних HDD по локальной сети:

    17:58

    PQI выпускает карту памяти SDXC C10 объемом 64 ГБ:

    17:551

    HIS представила версию ATI Radeon HD 5450 для слота PCI:

    17:375

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.3.2:

    17:20

    ECS покажет на CES несколько планшетов и электронных книг, бизнес-ноутбуки и ученический нетбук:

    16:52

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.50.1:

    16:45

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.7.30:

    16:10

    Офисное ПО: EssentialPIM v.4.0:

    15:35

    Thermaltake выпускает мощный блок питания Toughpower 1350W:

    15:186

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.15:

    15:00

    Windows для ARM выйдет не раньше, чем через два года — не поздновато ли?:

    14:2713

    Настройщики: UltraMon v.3.1.0:

    14:252

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.5.1:

    13:50

    Антивирусы: The Cleaner v.7.3.0:

    13:15

    Электронная книга biblio Leaf SP02 оснащена солнечной батареей:

    13:074

    Первые снимки смартфона HTC EVO Shift 4G:

    12:50

    Общение в сети: AIM v.7.5.7.6:

    12:40

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.8.5:

    12:05

    Поставки DRAM в 2011 году вырастут почти на 60% :

    11:581

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.10.0.0.609:

    11:301

    Roboteq предлагает платформу для роботов на базе Intel Atom:

    11:28

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1150:

    10:55

    ADATA добавляет в игровую серию первые модули памяти для ноутбуков:

    10:49

    Зачем Sony выкупает обратно фабрику по выпуску процессоров Cell, проданную Toshiba?:

    10:352

    Microsoft: первый шаг в стандартизации веб-индустрии:

    10:202

    Расширена линейка серверных продуктов Dr.Web:

    09:45

    SearchInform выпустила средство для защиты от утечек данных по FTP:

    09:101

    PandaLabs: вирусные тенденции в 2011 году:

    08:35

    «Инвентаризация Компьютеров» 4.0 предоставляет доступ к своей базе удаленно:

    08:00

    IN Media анонсирует 10-дюймовый планшет с ОС Windows 7 по цене $399:

    08:009

    Gigabyte оснащает охладителем WindForce 3X новую версию 3D-карты GeForce GTX 480:

    07:006

    Поставщики ноутбуков обеспокоены плохой погодой в Европе:

    00:392

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