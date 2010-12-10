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    10 декабря 2010

    «Умная ручка» E FUN APEN A2 оцифровывает и сохраняет записи и зарисовки:

    23:373

    Устройство Archos 70b eReader будет совместимо с книжным магазином Google:

    21:554

    ZOTAC добавляет в свой каталог 3D-карту GeForce GTX 580 AMP! Edition :

    20:535

    Lenovo оснащает ноутбуки IdeaPad Y460p и Y560p SSD и HDD:

    20:222

    Lexar Media пополнила семейство модулей памяти Crucial Ballistix новыми моделями:

    19:10

    В 2011 году Quanta Computer сохранит за собой звание крупнейшего производителя моноблочных компьютеров:

    17:48

    Обновленный ноутбук Alienware M17x получит процессор Sandy Bridge и современные GPU:

    16:547

    Новаторская конструкция «флэшки» Patriot Supersonic позволила заметно увеличить скорость:

    16:3512

    Большинство производителей планшетов на платформе Intel отдает предпочтение Windows :

    15:5318

    Модельный ряд мониторов HP x-Series пополнился пятью новинками:

    15:373

    HIS представила вариант Radeon HD 5450 с интерфейсом PCIe x1:

    14:479

    Logitec представила внешние жесткие диски премиум-класса:

    12:576

    LaCie доверила дизайн внешнего оптического привода Slim Blu-ray Сэму Хехту:

    12:357

    Кратковременное отключение питания остановило фабрику Toshiba по выпуску флэш-памяти:

    09:0010

    Tamron называет объектив Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD самым легким и компактным в своей категории:

    08:008

    Элегантная «флэшка» PNY Micro Slide Attaché имеет выдвижной разъем:

    07:00

    Представлены датчики для мышей, которым одной батарейки AA хватит больше чем на год:

    06:008

    Прототип планшета Motorola с ОС Android 3.0 был показан на D: Dive Into Mobile:

    00:425

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