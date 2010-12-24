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    24 декабря 2010

    ASUS привезет на CES четыре планшета, включая 12-дюймовую модель на процессоре Intel Core i5:

    23:5223

    Arctic Cooling представила четыре оптические мыши:

    23:48

    3D-карта MSI R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition оснащена охладителем повышенной эффективности:

    23:342

    Samsung Galaxy S стал самым массовым смартфоном под управлением ОС Android:

    22:5678

    Слабый сезонный подъем спроса отодвигает переход на Huron River:

    22:42

    Lite-On IT наращивает выпуск тонких оптических приводов:

    22:33

    Во Франции представлен планшетный компьютер Airis Kira Slimpad, работающий под управлением Windows 7:

    22:017

    Появились подробности о системной плате Gigabyte G1-Killer:

    22:003

    Spansion проиграла иск против Samsung, но война не окончена:

    21:07

    Sony подтвердила планы покупки фабрики Toshiba и обнародовала подробности сделки:

    19:592

    Аналитики оценили рынок смартфонов в 2011 году в 400-420 миллионов устройств:

    19:401

    Micron запускает фабрику по выпуску NAND без помощи Intel:

    19:27

    Point of View и TGT разгоняют GPU GeForce GTX 570 до 810 МГц:

    18:452

    Intel закрывает дочернее предприятие по выпуску солнечных батарей:

    18:36

    LG Display рассчитывает, что за два года рынок электронных книг вырастет в два-три раза:

    17:561

    GIGABYTE готовит к выпуску беспроводную оптическую мышь M7650 с корпусом изогнутой формы:

    17:561

    Apple, Dell и HTC обвинены в нарушении патента, связанного с форматом MP3:

    17:371

    Thermaltake оснастила корпус для жестких дисков Max 5G двумя вентиляторами и интерфейсом USB 3.0:

    16:52

    Валовая прибыль производства двухслойных дисков BD-R DL достигает 100%: В 2011 году четверть дохода CMC Magnetics обеспечат диски Blu-ray

    16:49

    Gigabyte выпускает 3D-карту GeForce GT 220, замедленную в заводских условиях:

    16:253

    На CES 2011 Dell может представить планшет Streak 7:

    15:45

    Analog Devices отстояла свой приоритет в области MEMS-микрофонов:

    14:521

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.6.0.7.0:

    14:25

    Медиаплееры: XMPlay v.3.6:

    13:502

    MSI готовит к выпуску 10 плат на новых чипсетах Intel, включая модель с 10 портами USB 3.0:

    13:46

    Виртуальные машины: VirtualBox v.4.0.0:

    13:15

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.46:

    12:40

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.4.4:

    12:05

    Однокристальная система Ambarella iOne предназначена для камер под управлением Android:

    11:352

    Настройщики: Mz XP Tweak v.6.1.0:

    11:30

    NXP продает подразделение Sound Solutions за 855 миллионов долларов:

    10:55

    Настройщики: Mz Vista Force v.3.1.0:

    10:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.12.23):

    10:20

    AMD начнет выпуск процессоров Zambezi в марте:

    10:1232

    Бывший глава Voodoo PC перебрался из HP в Microsoft:

    09:55

    Тестовое ПО: SpeedTest v.2.0:

    09:45

    Игровая память KINGMAX Nano Gaming RAM DDR3-2400 не имеет видимых радиаторов:

    09:3513

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.87:

    09:10

    Windows SBS 2011 Standard уже доступен в версии RTM :

    08:35

    Вышла новая версия редактора музыкальных тегов mp3TagPro 7:

    08:00

    Samsung будет делать микросхемы для Toshiba:

    07:002

    Intel приоткрывает завесу над своими планами в области планшетов:

    02:397

    В Европе начался прием предварительных заказов на устройство Archos 70b eReader:

    00:353

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