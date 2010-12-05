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    5 декабря 2010

    Polaroid привезет на CES 2011 новую камеру с моментальной печатью снимков?:

    16:14

    Основой одноплатного компьютера GE PPC10A стал восьмиядерный процессор:

    15:333

    Европейские антимонопольщики заинтересовались Google:

    15:1213

    Renesas размещает в корпусе размерами 9х9 мм однокристальную систему с поддержкой Full HD:

    14:132

    Аналитики DRAMeXchange определили, куда направлен удар планшетов:

    13:4716

    Barnes & Noble помогает разработчикам превратить NOOKcolor в планшет:

    13:1810

    Разработка Sony под названием Hybrid FPA уменьшает время реакции ЖК-панелей:

    13:013

    Нетбук Google с ОС Chrome может быть представлен послезавтра:

    12:165

    Point of View оснащает разогнанную 3D-карту GeForce GTX 580 водоблоком:

    11:161

    Начались продажи объектива Samyang 14 mm f/2,8 ED AS IF UMC с байонетом Samsung NX:

    08:00

    Микросхемы Ralink RT8180, RT3180 и RT3680: поддержка Wi-Fi в мобильных устройствах:

    07:00

    ASRock присвоит имя Fatal1ty системной плате на чипсете Intel P67:

    01:3011

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