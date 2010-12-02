  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 декабря 2010

    Acer подтверждает наличие планов выпуска устройств с ОС Windows Phone 7:

    22:222

    В ассортименте Active Media Products появилась «безалкогольная флэшка» Pop Can USB Drive:

    21:501

    Квартет блоков питания с высоким КПД пополнил семейство SilverStone Strider:

    21:098

    Samsung выпускает микросхему NFC со встроенной флэш-памятью для мобильных устройств:

    20:331

    Мнение UBS Securities: Intel договорится с NVIDIA, чтобы противостоять AMD:

    19:1625

    Планшетный компьютер Malata T2 построен на платформе NVIDIA Tegra 2:

    19:154

    Samsung начинает поставки микросхем LPDDR2 плотностью 4 и 8 Гбит:

    18:56

    Apple «попросила» PhotoFast прекратить продажи SSD для MacBook Air:

    18:0111

    Экраны монитора ViewSonic VX2258wm и моноблочного ПК VPC220T распознают одновременные прикосновения:

    17:01

    IBM удалось объединить электронику и фотонику в одной микросхеме:

    16:1518

    Sparkle лишает низкопрофильную 3D-карту GeForce GT 430 половины памяти:

    14:301

    Бизнес-планшет Fujitsu DL Pad работает под управлением ОС Windows 7:

    14:15

    Rambus обвиняет NVIDIA и еще пять компаний в нарушении патентов:

    12:1013

    Безопасность: Ad-Aware v.8.3.5:

    11:45

    Медиаплееры: WinAmp v.5.60:

    11:20

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.3.8.1:

    10:55

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.9.2.0 Build 1128:

    10:301

    Тестовые приложения: Fraps v.3.2.4:

    10:05

    Samsung скоро начнет выпуск ЖК-панелей, превосходящих IPS:

    10:0015

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.7:

    09:40

    Corel: самая известная утилита архивирования теперь доступна и для Mac:

    09:15

    Семейство Transcend aXeRam DDR3-2000 пополнил набор из двух модулей памяти суммарным объемом 8 ГБ:

    09:00

    «КОРУС Консалтинг» создал комплексное решение для безопасности бизнеса:

    08:50

    «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию персонального продукта для Мас OS X:

    08:25

    Программа «10-Страйк: Схема Сети» 2.1 получила новые функции:

    08:00

    Процессор Intel Atom пришел на смену VIA C7 в компактном ПК Linutop 3:

    08:005

    Asetek оснащает процессорные СВО 545LC, 565LX и 585LX компактными радиаторами:

    07:00

    Motorola начнет год с разделения на две компании:

    06:00

    Видеокарты NVIDIA NVS 300 рассчитаны на подключение двух дисплеев:

    02:40

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018