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    15 декабря 2010

    Галерея дня: рабочие станции Dell нового поколения (28 изображений):

    22:4213

    Модули ОЗУ DDR3 Corsair Dominator GT: частота 2133 МГц при стандартном напряжении:

    20:022

    Brando предлагает флэшку для любителей кубика Рубика:

    19:455

    За 73 дня проданы «миллионы» устройств Amazon Kindle, больше чем за весь 2009 год:

    19:019

    MSI покажет на CES 2011 «самый быстрый ноутбук на планете»:

    18:256

    Samsung называет ML-1860/1865 и ML-1865W самыми компактными монохромными принтерами:

    18:052

    Ядра PowerPC 465 процессоров AppliedMicro Mamba работают на частоте 1,5 ГГц:

    17:40

    Аналитик предупредил о возможном кризисе RIM:

    16:245

    sWaP Rebel: гибрид наручных часов, телефона и «флэшки»:

    15:357

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.10.165:

    14:25

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.6.0.6.55:

    13:50

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.52:

    13:15

    Olympus патентует модульные камеры:

    12:521

    Internet Explorer: новые возможности защиты от социальной инженерии:

    12:401

    О партнерских статусах Microsoft:

    12:05

    Обновление сервиса Scanning Engine в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows:

    11:30

    Ученые привлекли вирус к улучшению литиево-ионных батарей:

    11:258

    "Лаборатория Касперского" и "МегаФон" представляют новый сервис для абонентов мобильной связи:

    10:55

    EIZO рассказывает о 3D-мониторе DuraVision FDF2301-3D подробнее, называет срок начала продаж:

    10:2532

    BitDefender: пользователи социальных сетей не утруждают себя проверкой открываемых ссылок:

    10:20

    В будущем году Lenovo сфокусируется на тонких ноутбуках с дисплеями размером 13,3 дюйма:

    09:50

    Новая версия AnyLogic: 3D-анимация имитационных моделей и оптимизация под многопроцессорные системы:

    09:45

    Toshiba опровергает слухи о том, что Apple собирается инвестировать в производство дисплеев:

    09:203

    Обновление персонального и серверного продуктов Dr.Web для Mac OS X :

    09:10

    UseOffice .Net 3.0: преобразование офисных форматов для СЭД:

    08:35

    Panda Software: треть всех существующих вирусов создана в 2010 году:

    08:00

    Представлены 3D-карты серии AMD Radeon HD 6900:

    08:0014

    Scythe обновляет акустическую систему Kro Craft, выпущенную месяц назад:

    01:00

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