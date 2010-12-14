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    14 декабря 2010

    ASUS готовит оригинальную карту на основе GPU Radeon HD 6870:

    23:033

    Названа дата выхода GeForce GTX 560:

    20:478

    Toshiba оснащает жесткие диски MKx001TRKB и MKx002TSKB средствами компенсации вибраций :

    19:551

    Imagination перенесла Android на процессоры META:

    19:33

    iLuv обещает выпустить доки для планшета Samsung Galaxy Tab:

    18:21

    Nokia откладывает выпуск флагманского смартфона E7 на начало 2011 года:

    17:504

    Платформа NVIDIA Tegra 2 становится популярной у производителей:

    17:172

    Начались поставки планшета eLocity A7 на платформе NVIDIA Tegra 2 с ОС Android 2.2:

    16:224

    «Лучшая в истории» версия ПО AMD Catalyst подтвердила репутацию AMD: Новый пользовательский интерфейс упрощает настройку качества изображения и функций AMD Eyefinity

    15:1035

    Запись: ImgBurn v.2.5.4.0:

    15:005

    Панельные компьютеры AIS питаются от сети Ethernet :

    14:39

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.5.3:

    14:25

    ARM раздает процессор Cortex-M0 бесплатно:

    14:007

    Утилиты: Advanced SystemCare v.4.0 Beta 1:

    13:50

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2 Build 23703 Stable:

    13:15

    «Портрет» GPU Cayman и подробности о подсистеме питания Radeon HD 6970:

    12:403

    Настройщики: WindowsBlinds v.7.2:

    12:40

    Dell готовит выпуск еще нескольких ноутбуков на процессорах Intel Sandy Bridge:

    12:05

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.55:

    12:05

    Продажи AMD Radeon HD 6900 начнутся в день анонса (или кое-где уже начались?):

    11:3510

    "Доктор Веб" усиливает самозащиту в продуктах Dr.Web для Windows:

    11:303

    GIGABYTE GSmart Rola — смартфон под управлением Android с поддержкой двух SIM-карт:

    11:247

    Тонкий неттоп Giada N20 появился за пределами Китая:

    10:551

    "Лаборатория Касперского" выпускает корпоративные продукты для защиты серверов и систем хранения данных:

    10:55

    Планшетный компьютер Motorola Stingray: новые фото и характеристики:

    10:27

    Память Cypress SRAM QDR II+ плотностью 72 Мбит не боится радиации:

    10:20

    CA Technologies: дополнительные функции и сервисы для решения CA Clarity PPM:

    10:20

    Toshiba использует в SSD MKx001GRZB 32-нанометровую флэш-память типа eSLC NAND :

    09:551

    Облачные технологии от НР:

    09:45

    "Лаборатория Касперского" и спам в ноябре 2010 года:

    09:10

    Dell все-таки смогла купить себе поставщика хранилищ данных:

    09:00

    Aflex Distribution представляет Acronis Disk Director 11 Advanced Server и Acronis Disk Director 11 Advanced Workstation:

    08:35

    InfoWatch представит Traffic Monitor Standard для компаний среднего бизнеса:

    08:00

    Toshiba инвестирует 1,2 млрд. долларов в производство ЖК-панелей для Apple:

    08:0012

    Моноблочный ПК SkinnyBytes PoE-156 Touch получает питание по сети Ethernet :

    07:002

    Фотогалерея дня: изучаем анатомию AMD Radeon HD 6970:

    00:1513

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