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    27 декабря 2010

    Фото дня: планшетный компьютер Dell Streak 7:

    20:236

    ASUS оснастила процессорами Sandy Bridge игровые ноутбуки G53SW и G73SW:

    17:06

    Оснащенный процессором Sandy Bridge ноутбук HP Pavilion dv6-4103TX «засветился» в Малайзии:

    16:112

    Обновленный ноутбук Dell Adamo 13 стал дешевле:

    15:124

    Интернет и сети: Roboform2Go v.7.1.2:

    14:50

    Мультимедиа: Reaper v.3.74:

    14:25

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.11 (Stable):

    13:502

    Кодеки: x264 Video Codec r1834:

    13:151

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.11:

    12:40

    Мультимедиа: Soundbase 2010.12.20:

    12:05

    В нетбуке Gigabyte Q2005 используется двухъядерный процессор Intel:

    11:588

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.16:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.1:

    10:55

    Слухи о дефиците памяти DDR2 вызвали подъем цен:

    10:473

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.99:

    10:20

    Тестовые приложения: Fraps v.3.2.6:

    09:45

    Amazon в этом году продаст больше электронных книг Kindle, чем ожидалось:

    09:4510

    Новая платформа AMD в нетбуке: Acer Aspire One 522:

    09:3023

    Poco Pro — ультратонкая цифровая камера с экраном AMOLED:

    09:156

    Диагностика: System Spec v.2.87:

    09:10

    AMD Radeon HD 6950 трансформируется в Radeon HD 6970 обновлением BIOS:

    09:0022

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.7.9.1537:

    08:35

    Фотокамера Rollei Power Flex 3D оснащена двумя объективами, позволяет делать 3D-снимки:

    08:342

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.16.6:

    08:00

    В следующем году появятся жесткие диски объемом 4 ТБ:

    07:467

    Корпус GIGABYTE GZ-MK01 соответствует требованиям Intel TAC 2.0:

    03:336

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