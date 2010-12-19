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    19 декабря 2010

    Zotac пробует отойти от референсного образца GeForce GTX 580:

    21:114

    Исследователи придумали, как устранить слабое место литиево-ионных батарей:

    20:253

    Китайцы оценили 14-дюймовый ноутбук на платформе NVIDIA Ion 2 с двухъядерным процессором Intel Atom D525 в $340:

    19:418

    Компьютерная система IBM Watson бросает вызов лучшим игрокам телевикторины «Jeopardy» за всю ее историю: Состязание назначено на февраль 2011 года

    19:057

    Американские военные тестируют тенты со встроенными солнечными батареями:

    18:2212

    Вместе с планшетом HP Palm Topaz можно будет использовать компактную беспроводную клавиатуру:

    15:53

    Gainward оснащает GeForce GTX 570 Phantom альтернативной системой охлаждения:

    15:216

    Green House представила разноцветные карты памяти формата SDHC:

    15:06

    OWC предлагает RAID-массивы Mercury Elite-AL Pro Dual mini из двух HDD или SSD с четырьмя интерфейсами:

    15:05

    Fossil превращает наручные часы в дополнение к смартфону:

    14:401

    GIGABYTE оснастила разогнанный вариант видеокарты AMD Radeon HD 6870 тремя вентиляторами:

    14:23

    10-дюймовый планшет MSI с Windows 7 выйдет в январе-феврале:

    13:564

    Появились предварительные сведения о камере Nikon D5500:

    11:47

    Xel Solutions использует разработку DisplayLink для подключения ПК к HDTV:

    10:52

    Imagination покупает разработчика графической технологии:

    10:08

    Дизайнер решил скрестить внешний накопитель и сенсорную панель:

    09:513

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