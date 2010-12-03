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    3 декабря 2010

    В серию Seagate Barracuda Green 5900.3 вошли HDD объемом до 2 ТБ:

    23:5011

    «Новинка» Sigma оказалась творением умелых рук:

    22:317

    Цены на флэш-память NAND стабилизировались, но надолго ли?:

    22:16

    Фото дня: беззеркальная камера Sigma со сменными объективами:

    21:003

    В корпусе для ПК Spire Sentor 6004 есть места для девяти вентиляторов типоразмера 120 мм:

    19:252

    Apple прекратила выпуск компактной проводной клавиатуры:

    18:41

    Охлаждающе подставки GlacialTech M-Flit охватывают широкий спектр мобильных ПК:

    18:33

    Год еще не закончился, а Samsung уже удалось продать миллион планшетов Galaxy Tab:

    18:1713

    PeeWee PC Power 2.0: обновленный детский нетбук с прочным корпусом:

    17:301

    Продажи планшетов на платформе Oak Trail стартуют в феврале-марте:

    16:257

    Oracle и Fujitsu обновили серверы SPARC Enterprise M установкой процессоров SPARC64 VII+:

    15:52

    ZOTAC выбрала для системных плат Mini-ITX чипсеты серии AMD 800:

    15:163

    В Сети замечены ноутбуки Lenovo и Gateway с процессорами Intel Sandy Bridge:

    14:15

    Aquatica тоже готовит к выпуску подводный бокс для Nikon D7000:

    14:08

    Renesas Electronics уменьшает звуковые декодеры на 88%:

    13:404

    Толщина монитора LG E2290V составляет всего 7,2 мм:

    13:4010

    Максимальный объем массива Winchester Systems EcoRAID равен 96 ТБ:

    13:30

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.50:

    13:25

    Настройщики: TuneUp Utilities 2011 v.10.0.2020.9:

    13:00

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 7 v.7.22:

    12:35

    Inno3D комплектует 3D-карту GeForce GTX 580 системой водяного охлаждения:

    12:244

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.2 Build 2597:

    12:102

    Стало известно, кто пытался купить Seagate :

    11:4914

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.7.0.0.111:

    11:45

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.14.1.305:

    11:20

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.57:

    10:551

    Microsoft рассказала о новом Silverlight 5:

    10:301

    Завершился двухдневный Партнёрский онлайн-форум Microsoft:

    10:05

    Выпуск программных продуктов Dr.Web 6.0 для Unix:

    09:40

    Wincor Nixdorf Россия – три года коммерческой деятельности на Российском рынке:

    09:15

    ASUS использует в легком и тонком ноутбуке обычные процессоры:

    09:0015

    Доходы ESET выросли на 530% за последние пять лет:

    08:50

    Главные угрозы ноября от "Лаборатории Касперского":

    08:25

    Application Lifecycle Management 11.0 повышает эффективность разработки и поставки ПО в современной организации:

    08:00

    В январе альянс во главе с IBM поделится планами освоения норм «20 нм и менее»:

    08:00

    Corsair пополняет серию SSD Force моделями F90 и F180 :

    07:005

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