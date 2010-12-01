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    1 декабря 2010

    SPARKLE выпускает упрощенный вариант карты GeForce GTS 450 с оригинальным кулером:

    23:50

    BitFenix экспериментирует с оформлением корпуса для ПК Colossus:

    22:251

    Представлено шесть четырехпортовых сетевых адаптеров Niagara:

    21:24

    Новый iPad может получить Retina Display, фронтальную камеру и разъем USB:

    21:168

    VisionTek Killer HD 5770 — гибрид сетевой карты и графического ускорителя:

    20:208

    QD Vision и LG Display объединяются для разработки дисплеев QLED: Новая технология позволит выпускать цветные дисплеи с пониженным энергопотреблением

    19:08

    Твердотельные накопители SILICON POWER E20 оснащены памятью DDR2, поддерживают ECC:

    18:351

    Память DRAM дешевеет быстрее, чем ожидалось:

    18:334

    Смартфон начального уровня Acer beTouch E140 получил ОС Android 2.2:

    18:07

    Переходник Birger свяжет объективы Canon EOS и камеры Micro Four Thrids :

    17:4114

    Индустриальная системная плата с преобразователем питания: MSI I3-945GSE-D:

    16:201

    Жидкокристаллические панели большого размера перестали дешеветь впервые за восемь месяцев:

    15:45

    Монитор iiyama ProLite E2409HDS поддерживает Full HD и имеет три видеовхода:

    15:055

    Google собирается открыть магазин книг в электронном представлении:

    13:48

    Adesto Technologies по заказу DARPA разрабатывает энергонезависимую память с очень низким энергопотреблением:

    13:30

    Lenovo издалека показывает телефон S800 с прозрачным экраном:

    13:114

    Семидюймовый планшет QUMO Go! оснащен 8 ГБ флэш-памяти и выходом HDMI:

    12:178

    Массовый выпуск гибких дисплеев начнется в 2011 году:

    11:474

    Microsoft рекомендует партнёрам продавать комплексные решения :

    11:45

    Microsoft Office для Mac 2011 вышел в России:

    11:20

    CFA формирует группу по разработке карт памяти нового поколения:

    11:111

    Обновление модуля самозащиты в Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и Dr.Web AV-Desk 5.0.1:

    10:55

    Корпус RaidSonic Icy Box IB-NAS5310 NAS оснащен интерфейсом USB 3.0:

    10:351

    ESET: у российского представительства теперь новый директор:

    10:30

    2011 станет годом Android, уверены в Digitimes Research:

    10:195

    Сбой в ядре Windows позволяет обойти пользовательский контроль:

    10:051

    Компактный и точный датчик давления STMicroelectronics LPS001WP изготовлен по технологии MEMS:

    10:002

    Вышла усовершенствованная версия Easy Word Recovery 1.1:

    09:40

    Новая версия программы бэкапа и аварийного восстановления - Handy Backup 6.9:

    09:15

    ФСБ России сертифицировала «Крипто БД» для защиты СУБД Oracle:

    08:50

    Paragon Software Group и фирма «1С» расширяют партнерство :

    08:25

    Microsoft Dynamics NAV 2009 – мировая и российская премьера версии R2 :

    08:00

    Noctua бесплатно предложит совместимое с LGA1155 крепление для процессорных охладителей :

    08:002

    Gigabyte выпускает 3D-карту GeForce 210 с пассивным охлаждением:

    07:002

    Acer добавляет GPU Radeon HD 6000M в ноутбуки семейства TimelineX:

    06:00

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