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    22 мая 2009

    В Mac OS X обнаружена опасная уязвимость :

    21:59

    Appro тоже делает ставку на GPU в гонке за производительностью:

    18:03

    Процессор Intel Tukwila окончательно превратился в долгострой :

    15:50

    Panasonic первой выпускает карты памяти SDHC Class 10 :

    15:44

    Elemental использует GPU в системе для обработки видео : Архитектура с массовым параллелизмом радикально снижает стоимость и повышает производительность решений

    15:06

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.7:

    15:05

    Sony представила четыре новых объектива для зеркальных камер: Список новинок включает модели SAL-1855, SAL-55200/2, SAL-50F18 и SAL-30M28

    14:50

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.5.1:

    14:40

    Чистильщики: WashAndGo v.11k:

    14:15

    Утилиты: BrowserStar v.2.8k:

    13:50

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.3.4.0.0:

    13:25

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.5:

    13:00

    ASUS Xonar HDAV1.3 Slim — первая в мире звуковая карта с интерфейсом HDMI1.3: Новинка, представленная ASUS, предназначена для HTPC

    12:48

    Восстановление данных: GetDataBack v.3.68:

    12:35

    Spansion повышает скорость флэш-памяти MirrorBit SPI Multi-I/O до 40 МБ/с:

    12:30

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.32:

    12:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.41:

    11:45

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 31:

    11:20

    Интернет и сети: AdvancedRemoteInfo v.0.7.0.1:

    10:55

    Corsair ставит мировой рекорд — модули памяти DDR3 работают на частоте 2533 МГц:

    10:44

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.2.2.121:

    10:30

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.7.126 Beta:

    10:05

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.01.1742 Beta:

    09:40

    Unity «выходит в люди» с революционной технологией памяти:

    09:30

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek (RTS5158E):

    09:15

    Micron Technology представила однокристальную панель для микродисплеев: Высокое качество изображения обеспечивается использованием технологии, созданной специалистами Displaytech

    09:00

    Драйверы для тачпадов Alps:

    08:50

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.5:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 мая):

    08:00

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