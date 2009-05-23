  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 мая 2009

    Монитор NEC MultiSync LCD2490WUXi2: 24 дюйма высокой четкости:

    15:55

    iBUYPOWER Chimera — игровая система «с огоньком»:

    15:44

    У Enermax готова новая линия блоков питания с высоким КПД:

    14:53

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.20:

    14:50

    Мультимедиа: Reaper v.3.0:

    14:25

    USB Notebook Pocket Cooler — складной кулер для ноутбука размерами 120 x 85 x 35 мм:

    14:22

    Восстановление данных: Active@ UNDELETE v.7.3:

    14:00

    Verbatim окрашивает беспроводные мыши для ноутбуков в семь цветов:

    13:51

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.0.0.3:

    13:35

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 95:

    13:10

    Мультимедиа: LameXP v.3.09:

    12:45

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.170:

    12:20

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.09:

    11:55

    Утилиты: KGB Key Logger v.5.18.934:

    11:30

    Утилиты: Process Hacker v.1.3.8.0:

    11:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (23/05/2009):

    10:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 22\05\2009:

    10:15

    QNAP выпустила NAS с четырьмя отсеками типоразмера 2,5 дюйма: Модель QNAP SS-439 Pro Turbo NAS стала первым хранилищем в своей категории на процессоре Atom

    10:00

    Восстановление данных: Recuva v.1.27.419:

    09:50

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6.7 Final:

    09:25

    ASUS оснащает нетбук дискретной 3D-картой:

    09:25

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.3.3:

    09:05

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:45

    Samsung выпускает сверхтонкую фоторамку, которую можно использовать, как монитор:

    08:45

    Утилиты: @BIOS v.2.05:

    08:30

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 мая):

    08:00

    Подробности об одноплатном варианте GALAXY GeForce GTX295:

    02:30

    MINISKELETON-90 — скелет Antec уменьшен до типоразмера Mini-ITX, вновь:

    02:02

    GALAXY делает огромный кулер Fan-Card для карт серии GTX200 :

    01:14

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018