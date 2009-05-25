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    25 мая 2009

    Shuttle анонсировала первые мини-ПК на процессоре VIA Nano:

    23:38

    AMD намерена перейти к массовому выпуску процессоров по нормам 45 нм и анонсирует новые модели:

    23:18

    Kingston предлагает наборы накопителей SSD SSDNow M-Series:

    22:53

    Японцы показали дисплей разрешением 33 Мп:

    19:38

    Интернет и сети: Remote Profile Cleaner v.3.0d Build 508:

    16:45

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.7.0:

    16:20

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.9.3:

    15:55

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.9.1:

    15:30

    Утилиты: WinGuggle v.1.6:

    15:05

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.6.2.153:

    14:40

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.1.0:

    14:15

    Каталогизаторы: MediaMan v.3.0 Build 1033:

    13:50

    TSMC вовремя начнет выпуск чипов с соблюдением норм 28 нм:

    13:36

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.236:

    13:25

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.20:

    13:00

    Настройщики: Ace Utilities v.5.0.0:

    12:35

    Редакторы: RJ TextEd v.5.2.0:

    12:10

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.24:

    11:45

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.1.0523:

    11:20

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 15520 Beta:

    10:55

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.4:

    10:30

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.3.0.0 Build 0522:

    10:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.7.2a:

    09:40

    Подробности о картах памяти A-DATA Turbo Series CF 600x/533x: Cкорость записи Turbo Series CF 600x достигает 93 МБ/с

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 мая):

    09:15

    Процессор VIA Nano идет в серверы: Процессор VIA Nano используется в «сверхлегком» сервере Dell XS11-VX8

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 мая 2009 года):

    08:50

    Объективы smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6AL WR и smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6ED WR:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 мая 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 мая 2009 года):

    08:00

    Анонсирован выпуск USB-накопителей для любителей трансформеров:

    04:05

    AMD проводит «месячник разгона» Phenom II:

    01:35

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