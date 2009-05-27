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    27 мая 2009

    Kingston предлагает дорогой оверклокерский 12-ГБ набор модулей памяти DDR3 HyperX:

    22:38

    Apple слегка обновила пластиковый MacBook :

    21:58

    Лазер помог установить рекорд эффективности солнечных элементов:

    20:11

    PowerColor PCS HD4730 — первый видеоадаптер на основе Radeon HD 4730:

    18:59

    Rambus знает, как улучшить память DDR3:

    16:20

    Мультимедиа: Konvertor v.3.71.7:

    15:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.10:

    15:05

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.5.0.256:

    14:40

    Настройщики: Fresh UI v.8.32:

    14:15

    Утилиты: Clipdiary v.2.2:

    13:50

    Gainward и AMD/ATI — не сложилось?:

    13:41

    Резервное копирование: JaBack v.8.23:

    13:25

    Утилиты: IconPackager v.4.20:

    13:00

    Утилиты: goScreen v.5.6.0.275:

    12:35

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.37:

    12:10

    Утилиты: WinMerge v.2.13.8 (Exp):

    11:45

    Настройщики: RegSnap v.6.1.1955:

    11:20

    Silicon Power выпускает портативный твердотельный накопитель с интерфейсами eSATA и USB:

    11:00

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.0 r4871:

    10:55

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.50:

    10:30

    NEC анонсирует выпуск очень легкого и дорогого нетбука VersaPro J UltraLite VS :

    10:30

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.5.4 Beta:

    10:05

    Утилиты: Daphne v.1.44:

    09:40

    PhotoFast готовит1,8" устройства SSD, оборудованные кэш-памятью :

    09:30

    EK Water Blocks работает над водоблоком для системных плат EVGA X58 Classified:

    09:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:15

    IdeaCentre C300, новый моноблок Lenovo, оборудован 20-дюймовым дисплеем:

    09:00

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.71:

    08:50

    Утилиты: AsusUpdate v.7.16.01:

    08:25

    Computex 2009: A-DATA XPG — быстрая память DDR3 для игроков, а также SSD-накопители :

    08:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 мая):

    08:00

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