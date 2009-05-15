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    15 мая 2009

    Sapphire Radeon HD 4890 Atomic — один из первых 3D-ускорителей, работающих на частоте 1 ГГц:

    21:21

    Micron хочет делать память для видеокарт NVIDIA и AMD:

    20:13

    PhotoFast выпускает карты флэш-памяти CF Type I со скоростью работы 533Х:

    19:44

    Super Talent ускоряет работу UltraDrive SSD в Windows 7 :

    17:01

    A-DATA покажет на выставке Computex 2009 «ультрабыструю память» SSD и CF :

    16:42

    Corsair будет продавать 16-ГБ наборы памяти DDR2-800 за баснословную цену?:

    15:29

    Fujitsu создала самый быстрый в мире CPU (обновлено):

    15:00

    Silicon Power предлагает универсальный SSD M10 типоразмера 2,5 дюйма с двумя интерфейсами:

    14:30

    Графика: HyperSnap-DX v.6.50.03:

    12:35

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.61:

    12:10

    Камера Pentax Optio E75 — «путь к фотошедеврам» с диктофоном и режимом съемки аквариумов:

    11:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.0 Build 4398:

    11:45

    Inno3D собирается выпустить самую быструю версию 3D-карты 9800 GT:

    11:28

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.1.7:

    11:20

    NVIDIA придется ответить в суде за дефектные мобильные чипсеты :

    10:55

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 93:

    10:55

    Мультимедиа: aTunes v.1.13.1:

    10:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.91:

    10:05

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.3:

    09:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.28:

    09:15

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.25:

    08:50

    MSI анонсировала первые сверхтонкие ноутбуки на платформе Intel CULV :

    08:45

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.0.1:

    08:25

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.38:

    08:00

    Antec Easy SATA — простой способ добавить в ПК сменный винчестер и порт eSATA:

    08:00

    Первый мобильный ПК с 512 ГБ памяти в виде SSD выпустила Toshiba:

    03:50

    ELSA GLADIAC 998 GT SS — адаптер, выдающий только 15 дБА шума :

    03:21

    Фото дня — кабель Power Over eSATA для легкого превращения внутренних HDD во внешние:

    01:33

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