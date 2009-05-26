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    26 мая 2009

    Raptor Gaming Technology скоро выпустит свою первую гарнитуру 5.1:

    20:24

    Intel демонстрирует Nehalem-EX — новый процессор семейства Intel Xeon:

    19:19

    Специалисты Neo Solar Power повысили КПД серийных солнечных элементов:

    18:39

    Новый процессорный кулер Cooler Master Hyper 212 Plus:

    18:19

    Фото дня: китайцы «раздели» одноплатный вариант GeForce GTX 295:

    17:30

    «Сумасшедшие креветки» рассказали о разогнанной 3D-карте Gigabyte GeForce GTX 260:

    17:15

    Монитор высокой четкости iiyama ProLite E2407HDSV-1 ориентирован на развлечения:

    16:00

    Утилиты: Executor v.0.99:

    14:40

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.85:

    14:15

    Intel перешагивает через потребителей в борьбе с конкурентами на рынке нетбуков:

    14:14

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02:

    13:50

    RMI утверждает, что выпустила самый производительный многоядерный процессор: Суперскалярный процессор XLP втрое превосходит по энергоэффективности модели предыдущего поколения

    13:39

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.4:

    13:25

    Анонсирован CULV-ноутбук Lenovo IdeaPad U350 с экраном размером 13,3 дюйма:

    13:21

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.0.0.7:

    13:00

    ECS анонсирует новую системную плату форм-фактора Micro ATX линейки Black Series:

    12:57

    Утилиты: FastCopy v.1.99r2:

    12:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (25.05.2009):

    12:10

    Софт для сотовых: Floola v.5.1.1:

    11:45

    Утилиты: MemInfo v.2.1:

    11:20

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.4.1.2:

    10:55

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.04:

    10:30

    Выпуск процессоров Core i5 тоже отложен:

    10:20

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.05.25:

    10:05

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.8.4:

    09:40

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.580:

    09:15

    Первый ноутбук на основе платформы NVIDIA Ion:

    09:07

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.26 Build 325:

    08:50

    Неофициальная версия драйверов (Matrix Storage) для чипсетов Intel:

    08:25

    Результаты тестирования Core i5:

    08:21

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 мая):

    08:00

    Patriot выпускает доступные модули памяти для игроков:

    07:37

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