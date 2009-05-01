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    1 мая 2009

    Apple все еще тестирует Mac OS X 10.5.7 :

    18:07

    3R System разработала «босса» среди кулеров для процессоров — Boss 2 :

    17:48

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.15:

    15:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.89:

    15:30

    Утилиты: DeviceLock v.6.4 Build 19719:

    15:05

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.27:

    14:40

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.53:

    14:15

    Accelero L2 Pro — новый кулер Arctic Cooling для 3D-карт:

    13:56

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.3.1:

    13:50

    Palm готовит к выпуску уменьшенную версию смартфона Pre:

    13:41

    Спецификации домашнего сервера HP MediaSmart Server LX195 «утекли» в Сеть:

    13:39

    :

    13:34

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.30:

    13:25

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6043:

    13:00

    Архиваторы: WinRAR v.3.90 Beta 1:

    12:35

    Настройщики: TuneUp Utilities 2009 v.8.0.3100.31:

    12:10

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.9 Build 1148:

    11:45

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.25:

    11:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.4.4:

    10:55

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.161:

    10:30

    Cooler Master HAF 922 — корпус, в котором дуют сильные ветры :

    10:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 01\05\2009:

    10:05

    Новые системные платы Intel D945GSEJT и DG41MJ предназначены для неттопов и мини-ПК:

    10:00

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.31:

    09:40

    Seagate Replica — возможно, самый простой инструмент резервного копирования данных:

    09:30

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1502 Beta:

    09:15

    Arctic Cooling предлагает охлаждать процессоры AMD с помощью кулера Alpine 64 Pro:

    09:00

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.4.8.0:

    08:50

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.8.0:

    08:25

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.68:

    08:00

    Elecom поможет охладить ноутбуки и нетбуки:

    01:12

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