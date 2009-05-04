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    4 мая 2009

    ASUS выпустит нетбук Eee PC с экраном 11,6" :

    22:25

    OWC представила USB-адаптер для подключения дополнительных мониторов к Mac:

    21:38

    Настройщики: Throttle v.6.4.5.2009:

    18:35

    Настройщики: SuperRam v.5.4.5.2009:

    18:10

    Настройщики: PCMedik v.6.4.5.2009:

    17:45

    Настройщики: PCBoost v.3.4.5.2009:

    17:20

    Настройщики: GameGain v.2.4.5.2009:

    16:55

    Графика: TwistedBrush v.15.76:

    16:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.48.03:

    16:05

    Утилиты: Daphne v.1.43:

    15:40

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1005:

    15:15

    Безопасность: WinLock v.5.0.2:

    14:50

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.59:

    14:25

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.31:

    14:00

    Утилиты: Pfrank v.2.30:

    13:35

    Системная плата ASUS P6T7 WS SuperComputer щедро наделена слотами PCI Express: На плате расположено семь полноразмерных слотов PCI Express

    13:12

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.2.1.121:

    13:10

    Медиаплееры: Xion v.1.0.115 Beta:

    12:45

    Дебютировала 3D-карта MSI GeForce GTX 285 HydroGen OC: водяное охлаждение и повышенные частоты: Тактовые частоты ядра, блока шейдеров и памяти повышены до 702, 1476 и 2600 МГц соответственно

    12:42

    Чистильщики: Baku v.3.7.3408:

    12:20

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:55

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.0:

    11:30

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.60:

    11:05

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.20:

    10:40

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.1.1:

    10:15

    Мультимедиа: aTunes v.1.13.0 RC:

    09:50

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.9:

    09:25

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 Dev 2:

    09:05

    VIA предлагает делать на процессоре Nano мультимедийные серверы:

    09:00

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 27 апреля по 3 мая 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 апреля по 3 мая 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 апреля по 3 мая 2009 года):

    08:00

    Intel отрицает уменьшение спроса на Atom: Как скажется на судьбе Atom предстоящий выход ноутбуков на платформе CULV?

    00:10

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