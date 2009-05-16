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    16 мая 2009

    Фото дня: XFX HD 4890 Black Edition, тоже с частотой GPU 1 ГГц:

    20:00

    Core 2 Duo E8700 наконец в продаже и хорошо разгоняется: Процессор Core 2 Duo E8700 наконец-то появляется в продаже и претендует на звание любимца оверклокера?

    18:27

    Novac предлагает устанавливать 2,5" HDD... в слот расширения PCI:

    17:43

    Графика: WildBit Viewer v.5.5 Alpha 3.0:

    13:25

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.1.5:

    13:00

    Установщики: Inno Setup v.5.3.1 Beta:

    12:35

    Мониторинг трафика: ISP Monitor v.5.7.1:

    12:10

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.9.5.190:

    11:45

    Антивирусы: AnVir Security Suite v.5.6.0:

    11:20

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.05.13:

    10:55

    Утилиты: Resource Tuner v.1.99 R5:

    10:30

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6408:

    10:05

    ASUS Xonar DS — звуковая плата с интерфейсом PCI для любителей развлечений:

    10:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 28:

    09:40

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.336 Build 1515:

    09:15

    Системная плата SUPoX AP55+GTR P55 рассчитана на процессоры Intel Core i5: Выпуск платы ожидается во второй половине квартала, непосредственно перед официальным выходом процессоров Intel Core i5

    09:00

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.35:

    08:50

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 16\05\2009:

    08:25

    Диагностика: SIV 3.36:

    08:00

    Gigabyte скоро добавит в линейку Odin еще один блок питания мощностью 1200 Вт:

    08:00

    Память DDR2 компании OCZ Technology — 1200 МГц при 1,8 В:

    00:21

    Apacer выпустила модули памяти DDR3-1066/1333 ECC Registered DIMM :

    00:02

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