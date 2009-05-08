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    8 мая 2009

    Бесплатное приложение для iPhone может приносить до $5000 в день:

    22:19

    Intel уже снимает с производства пару процессоров серии Core i7 :

    19:40

    Apple выпустила обновление внутреннего ПО для Xserve :

    18:20

    Теперь Apple принимает в App Store только те приложения, которые совместимы с iPhone OS 3 :

    17:58

    Apple будет защищать в суде безопасность адаптеров MagSafe :

    16:53

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.5.0.236:

    16:05

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.7 Build 3:

    15:40

    Apacer выпустила 4-гигабайтные модули памяти DDR2-800 Unbuffered DIMM:

    15:30

    Утилиты: Autoruns v.9.5:

    15:15

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.05.01:

    14:50

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.4.8:

    14:25

    Анонсирован нетбук стоимостью менее $200 с питанием от пальчиковых аккумуляторов :

    14:11

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.3.5:

    14:00

    Настройщики: WinTools.net Professional v.10.2.1:

    13:35

    Еще полдюжины процессоров AMD AM3 показались на горизонте:

    13:33

    AMD сделала еще один крупный шаг по реорганизации:

    13:24

    Утилиты: doPDF v.6.2.300:

    13:10

    Утилиты: Pitaschio v.2.26:

    12:45

    Настройщики: UltraMon v.3.0 Beta 5:

    12:20

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.83:

    11:55

    Numonyx, Hynix и Phison совместно разработают контроллеры eMMC:

    11:37

    Безопасность: Online Armor Free v.3.5.0.10:

    11:30

    Запись: BurnAware v.2.3.5:

    11:05

    Режим совместимости с XP в ОС Windows 7 поддерживают не все процессоры Intel и AMD:

    10:55

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.06:

    10:40

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 90:

    10:15

    Утилиты: GoodSync v.7.7.4:

    09:50

    Неофициальная версия бета-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:25

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:15

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices:

    08:00

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