  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 мая 2009

    Arctic Cooling официально представила кулеры для процессоров Intel Core i5:

    23:27

    Специалистам PLX Technology первыми в отрасли удалось скрестить PCI Express и USB 2.0:

    22:49

    AMAX называет новую серию продуктов «самыми мощными HPC-решениями»:

    22:30

    Wi2Wi выпускает семейство карт расширения, объединяющих WiFi, BT и GPS:

    17:50

    HyperMac — внешние батареи для ноутбуков Apple :

    15:48

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.4.5 Beta:

    14:40

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.6.2.7651:

    14:15

    XFX 4770ST D5 512MB — фото и характеристики черного Radeon HD 4770 :

    14:02

    Чистильщики: WashAndGo v.11i:

    13:50

    Настройщики: Vispa v.0.5.1:

    13:25

    Редакторы: RJ TextEd v.5.1.0:

    13:00

    DRAMeXchange и производители говорят о возможном 15% росте цен на память DRAM:

    12:50

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.19 Beta 5:

    12:35

    Общение в сети: Xfire v.1.108:

    12:10

    Разработчики DDRdrive X1 обогнали «самый быстрый SSD», объединив преимущества DRAM и NAND :

    12:01

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.90:

    11:45

    Аналитики предсказали скорый конец технологии UWB:

    11:38

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.7.3:

    11:20

    Утилиты: ReNamer v.5.50:

    10:55

    Интернет и сети: The Dude v.3.4:

    10:30

    Swiftech Komodo — водоблок для GeForce GTX 285:

    10:22

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1504 Beta:

    10:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.7.0 RC2:

    09:40

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.5.5:

    09:15

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:50

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018